Vance dice que la primera propuesta de paz de Irán “parecía escrita con ChatGPT”

El vicepresidente J.D. Vance ironizó sobre la primera propuesta de paz presentada por Irán al afirmar que el documento de diez puntos “parece redactado con ChatGPT”, en medio de las negociaciones para frenar el conflicto en la región.

Durante una comparecencia en Budapest antes de abordar su avión, Vance explicó que tanto él como el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y Jared Kushner, descartaron ese primer plan al considerarlo poco sólido.

“La tiraron a la basura” porque pensaron que “fue redactada con ChatGPT”, dijo.

Según indicó, Washington ha recibido al menos tres propuestas distintas por parte de Teherán en el marco de conversaciones mediadas por Pakistán.

El documento inicial, presentado el lunes, incluía exigencias como el fin de las hostilidades contra Irán y sus aliados, garantías de paso por el estrecho de Ormuz, la retirada de tropas estadounidenses en Oriente Medio y el levantamiento de sanciones internacionales.

Sin embargo, la Casa Blanca precisó que el esquema que finalmente fue aceptado para una tregua de dos semanas es diferente y más reducido, y no contempla, entre otros puntos, la retirada de fuerzas estadounidenses desplegadas en la zona.

Cruce de acusaciones durante la tregua

Vance también respondió a señalamientos del presidente del Parlamento iraní, Mohammed Ghalibaf, quien acusó a Estados Unidos de incumplir el alto el fuego tras ataques en territorio libanés.

El vicepresidente rechazó esas críticas y aseguró que Washington “nunca” prometió que no habría operaciones en ese frente. Incluso cuestionó la interpretación iraní de los acuerdos: “Realmente me pregunto qué tan bien entiende el inglés”, dijo en referencia a las declaraciones de Ghalibaf.

En paralelo, Vance sostuvo que Israel se ha comprometido a moderar sus acciones en Líbano con el objetivo de no entorpecer las negociaciones en curso.

Estados Unidos e Irán acordaron el martes una tregua temporal de dos semanas, condicionada a la reapertura del estrecho de Ormuz, y prevén retomar el diálogo a finales de esta semana en Islamabad, en un intento por avanzar hacia un acuerdo más amplio que ponga fin a las hostilidades iniciadas el 28 de febrero.

Con información de EFE.

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