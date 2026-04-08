Wilfrido Vargas honra a Rubby Pérez con “Eternamente Rubby”

La música volvió a servirle de refugio a Wilfrido Vargas. A un año de la tragedia que costó la vida de Rubby Pérez, el veterano artista presentó “Eternamente Rubby”, un lanzamiento disponible en plataformas digitales que busca acompañar a sus seguidores en un duelo que todavía pesa.

El desplome del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido la madrugada del 8 de abril de 2025, dejó una herida colectiva que continúa abierta, y este tributo llega como bálsamo emocional a esa ausencia.

Vargas confesó que necesitó tiempo para convertir el impacto de la pérdida en un gesto de homenaje. Desde su cuenta de Instagram compartió un mensaje en el que dejaba ver el peso de esa memoria: “Hoy no es un día cualquiera. Hoy duele la memoria. A un año de la tragedia en la Jet Set, la voz de Rubby Pérez vuelve a abrazar al país, pero esta vez desde la eternidad. A la medianoche, Wilfrido Vargas le canta como sólo se le canta a un hermano: con el alma abierta. No es sólo una canción. Es memoria. Es respeto. Es legado. Hoy, más que nunca, recordamos que las grandes voces nunca se apagan”.

La música como puente entre dos generaciones del merengue

En otro mensaje publicado en su cuenta, Wilfrido Vargas subrayó la intención detrás de esta pieza: “Hay canciones que nacen para sonar… y otras que nacen para quedarse. Este homenaje a Rubby Pérez, ‘Eternamente Rubby’, no tiene fecha de vencimiento, porque no está hecho desde la industria, sino desde el alma. Disponible en todas las plataformas digitales”.

El artista firma la autoría, los arreglos y la música del tema, un trabajo en el que también participaron Emmanuel Emaul y José Antonio Hernández, quienes se unieron para dar forma a este tributo que coincide con el primer aniversario de la tragedia en Jet Set.

Un vínculo construido a base de confianza y escenario

La historia entre ambos músicos se remonta al inicio de los 80, cuando Vargas pidió al manejador de Los Hijos del Rey, Rafael Cholo Brenes, que le prestara la voz de Pérez para una presentación. Aquella invitación terminó convirtiéndose en una oferta formal que incluía $100 por actividad, un monto que marcó el inicio de una relación profesional determinante para ambos.

Wilfrido buscaba un intérprete que conectara con el público y mantuviera la energía en cada presentación, alguien que supiera hablar, animar y cantar sin reservas. Y Rubby Pérez no sólo cumplió con esas expectativas, sino que se convirtió en uno de los rostros imprescindibles del merengue dominicano.

Su primera grabación juntos fue “Porque no te tengo”. Después llegó la popularidad con “El africano”, en 1983. Un año más tarde, la balada “Volveré”, producida por Ramón Orlando, lo consagró aún más. Luego vendrían títulos como “Para que no me olvides”, “El hombre divertido” y “El funcionario”, hasta completar 22 canciones en cinco años de colaboración.

Hoy, con “Eternamente Rubby”, Wilfrido Vargas recuerda a un colega y a un amigo cuya voz dejó un eco imposible de reemplazar.

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