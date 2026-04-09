Alberto del Río suspendido de empresa de lucha libre tras arresto por supuesta violencia doméstica

Los problemas continúan para el luchador profesional Alberto del Río. Tras ser detenido en México por supuestamente agredir físicamente a su pareja sentimental, la empresa de lucha libre ‘The Crash’ suspendió todas las presentaciones pautadas con la exestrella de WWE.

En un comunicado en redes sociales, la compañía aseguró tener valores tradicionales y familiares que reprueban los actos presuntamente cometidos por Del Río.

“Por medio de la presente, ‘The Crash’ Lucha Libre es una empresa con valores que fomenta el deporte espectáculo de una manera familiar y reprueba todo acto de violencia extradeportivo; por tal motivo, suspenderemos de nuestra programación a Alberto del Río “El Patrón” tras los hechos sucedidos recientemente“, informaron.

Alberto del Río fue arrestado al final de la jornada del pasado lunes en San Luis Potosí, México, debido a una denuncia por supuestamente haber agredido física y verbalmente a su pareja.

A través de las redes sociales se hicieron virales las fotografías de Del Río detenido, esposado y posando para el retrato policial. El luchador fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí.

#ULTIMAHORA 🚨 Detienen al luchador Alberto del Río en San Luis Potosí 💥



Elementos de la Guardia Civil Estatal aseguraron al deportista tras ser señalado por una presunta agresión contra su esposa. Según el reporte, la víctima solicitó apoyo a las autoridades luego de denunciar… pic.twitter.com/YQUuiUV7h3 — MDA Lucha Libre (@MDALuchaLibre) April 7, 2026

Mary Carmen Rodríguez Lucero, pareja del luchador, lo denunció por supuestamente haber sido víctima de lesiones en el rostro y en los brazos.

Lucero habría llamado a los servicios de emergencia para solicitar ayuda. Del Río podría enfrentar, según el Código Penal del Estado de San Luis Potosí, una condena de uno a siete años de prisión.

Alberto del Río y sus problemas de violencia doméstica

En 2017, cuando estaba en la cúspide de la WWE, ‘El Patrón’ fue acusado por la estrella de la WWE femenina Paige, quien tenía una relación con el mexicano.

No fue un proceso judicial formal, pero sí existió un incidente documentado por la policía en 2017, clasificado como violencia doméstica. Esto ocurrió en el aeropuerto de Orlando.

En 2020, Alberto del Río fue arrestado en San Antonio, Texas, acusado de agresión sexual y violencia física contra una mujer, que acudió a la policía con fotografías y un testimonio detallado de presuntas agresiones físicas y sexuales.

De acuerdo con la denuncia, Del Río la golpeó repetidamente en la cabeza y la amenazó con llevarse a su hijo y abandonarlo en la carretera si ella lloraba o no obedecía.

También, especificó que el luchador supuestamente la obligó a ponerse un vestido y a bailar para él. Posteriormente, le habría atado las manos con correas de guantes de boxeo, le puso un calcetín en la boca y la agredió sexualmente durante horas.

Del Río enfrentó un cargo de asalto sexual agravado, un delito grave de segundo grado en Texas, con una fianza inicial de 50.000 dólares.



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