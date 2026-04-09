Argentina enfrentará a Honduras e Islandia en EE.UU. para cerrar su preparación al Mundial 2026

La selección de Argentina se enfrentará a sus similares de Honduras e Islandia el próximo 6 y 9 de junio en el Kyle Field de Texas y el Jordan-Hare Stadium de Auburn, en Alabama, respectivamente.

Estas regiones de los Estados Unidos cobijarán los últimos amistosos del vigente campeón del mundo antes de su estreno el próximo 16 de junio ante Argelia por la primera jornada del Grupo J en el Mundial 2026, que también se celebrará en México y Canadá.

Las sedes de cada uno de los encuentros se destacan por ser dos de los recintos más emblemáticos del fútbol americano universitario en suelo estadounidense.

De hecho, en el caso del Jordan-Hare Stadium, el encuentro contra Islandia será el primer duelo internacional en ese escenario en sus 87 años de historia, según precisó The Athletic. La fuente citada subrayó que el Kyle Field ya albergó el compromiso entre México y Brasil de junio de 2024, con una asistencia de 85,249 espectadores.

#SelecciónMayor La #Scaloneta afrontará dos compromisos amistosos en la previa de la disputa de la Copa del Mundo 2026:



⚽ Argentina 🇦🇷 – Honduras 🇭🇳

🗓 Sábado 6 de junio

📍 Estadio Kyle Field, Texas



⚽ Argentina 🇦🇷 – Islandia 🇮🇸

🗓 Martes 9 de junio

📍 Jordan Hare Stadium,… pic.twitter.com/fas7fWmxBk — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) April 9, 2026

Segundo duelo ante Honduras

Será la segunda vez en el ciclo de Lionel Scaloni que la Selección se enfrente a Honduras en un amistoso.

El único antecedente se remonta al 23 de septiembre de 2022 en el Hard Rock Stadium con goleada de la Albiceleste por 3-0 gracias a los goles de Lionel Messi por duplicado y Lautaro Martínez.

El elenco de la Concacaf se encuentra en el puesto 66 del ranking FIFA y es la sexta mejor selección de su Confederación en el escalafón por detrás de México, Estados Unidos, Canadá, Panamá y Costa Rica. Además, tuvo un destacado papel en la Copa Oro 2025, competencia en la que llegó a semifinales y fue eliminado por México.

En distinta sintonía, Islandia se ubica en la 75° colocación del ranking FIFA y su época dorada parece haber quedado atrás. Jugó un solo Mundial, en 2018, que permanece marcado por el penal atajado a Lionel Messi y el empate 1-1 en Moscú frente al elenco argentino dirigido por Jorge Sampaoli.

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