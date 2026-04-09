Bolivia jugará amistoso ante Escocia en New Jersey el próximo mes de junio

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) confirmó este jueves un duelo amistoso ante la selección de Escocia en el mes de junio. El escenario elegido es el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, New Jersey, un enclave que promete teñirse de verde el próximo 6 de junio.

Para el conjunto sudamericano, representa el primer paso firme hacia la reconstrucción tras el amargo desenlace en la repesca mundialista. El encuentro se llevará a cabo apenas cinco días antes de que el balón comience a rodar oficialmente en la inauguración de la Copa Mundial 2026.

Mientras que Escocia llegará a New Jersey afinando los últimos detalles para su debut en el Grupo C (donde deberá medir fuerzas ante potencias como Brazil, Marruecos y Haiti), para el combinado dirigido por Óscar Villegas el objetivo es a largo plazo. La FBF señaló que este partido marca el inicio de la preparación boliviana “para afrontar las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030”.

En el hexagonal clasificatorio disputado en tierras mexicanas, la escuadra del Altiplano mostró destellos de un fútbol asociativo y valiente. Lograron superar a Suriname con un ajustado 2-1 que encendió las alarmas de optimismo; sin embargo, el sueño se estrelló en la final ante Irak, cayendo por el mismo marcador (2-1) y quedando a las puertas de la gloria.

La clasificación a la repesca no fue un logro menor. Revivió una pasión que estuvo aletargada por 32 años, desde aquella histórica gesta de 1994, cuando de la mano de Xabier Azkargorta, la Verde se hizo presente en Estados Unidos por mérito propio.

Para los “Dark Blues”, el partido en Harrison es el ensayo general. Su debut mundialista será el 13 de junio en Boston frente a Haiti. Enfrentar a un equipo suramericano con el roce físico de Bolivia les otorga una ventaja competitiva antes de enfrentar a los astros de Brazil.

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