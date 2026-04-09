Muere un hincha tras el juego entre Junior y Palmeiras por enfrentamiento entre barras

Al menos una persona murió en disturbios entre hinchas colombianos a las afueras del estadio de la caribeña Cartagena, tras el 1-1 de Junior y Palmeiras por la Copa Libertadores en el Estadio Olímpico Jaime Morón León.

El Verdao enfrentó la noche del miércoles al Tiburón en este destino turístico, debido a que su estadio en la cercana Barranquilla está en obras.

Pero el caos se hizo presente, antes y luego del partido: videos difundidos en redes sociales mostraron enfrentamientos entre hinchas de Junior y del club que hace de local en ese estadio, el Real Cartagena.

🚨🚨🚨Noche De Terror en Cartagena, después de Finalizar el partido entre Junior 1 – 1 Palmeiras. Se presentaron Enfrentamientos entre Hinchas de Junior e Hinchas del Real Cartagena alrededor del ESTADIO. Posiblemente habría una persona Fallecida…En imagen el primer Comentario pic.twitter.com/YML7pK4hY7 — Fútbol Caribe Colombia (@futbol_caribe) April 9, 2026

Grave situación

La policía de Cartagena, antes de que comience el encuentro, debió intervenir en varias zonas donde se produjeron disturbios entre barras de Junior y de Real Cartagena. Todo comenzó con un ataque de los fanáticos de Real Cartagena a los micros en los que los hinchas del Tiburón arribaban al estadio.

Aunque lo peor llegó una vez finalizado el partido: los barras de Real Cartagena volvieron a atacar a los de Junior, quienes se bajaron de los micros en los que se iban del estadio y les presentaron pelea. Los clips que se viralizaron de los combates muestran enfrentamientos con palos, machetes, cuchillos y piedras.

Mientras al interior del estadio Jaime Morón avanza con normalidad el partido de la Copa Libertadores entre Junior de Barranquilla y Palmeiras de Brasil, a través de redes sociales se han reportado desmanes y enfrentamientos entre hinchas en diferentes sectores de Cartagena. pic.twitter.com/75J0VeFY1g — Blu Caribe (@BLUCaribe) April 9, 2026

Uno de los registros -muy fuerte-, de hecho, mostró cómo un hombre apuñaló múltiples veces a otro que se encontraba en el suelo. Un responsable de la policía de Cartagena le aseguró a los medios que la víctima, que era un hincha de Junior, recibió “varias heridas” con arma blanca. Por parte de Palmeiras, no hubo indicios de que sus fanáticos hayan estado involucrados en los disturbios.

El fútbol colombiano registra recurrentes episodios de violencia en estadios y sus alrededores. En enero de este año, otro enfrentamiento entre fanáticos dejó un muerto en la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela.

#Cartagena | BESTIAL 🚨💥🤬



Desmanes causados por hinchas del Junior de Barranquilla en Cartagena.



Ciudadanos denunciaron hurtos y enfrentamientos con la Policía durante varias horas. pic.twitter.com/tVMTKlU3ce — 𝐈𝐧𝐞𝐬𝐃𝐞𝐥𝐀𝐥𝐦𝐚𝐌𝐢𝐚 (@InesBetancur1) April 9, 2026

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