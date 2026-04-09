Muere un hincha tras el juego entre Junior y Palmeiras por enfrentamiento entre barras
Quedaron registradas las agresiones con cuchillos, machetes entre sujetos que pertenecerían a las barras bravas de los clubes
Al menos una persona murió en disturbios entre hinchas colombianos a las afueras del estadio de la caribeña Cartagena, tras el 1-1 de Junior y Palmeiras por la Copa Libertadores en el Estadio Olímpico Jaime Morón León.
El Verdao enfrentó la noche del miércoles al Tiburón en este destino turístico, debido a que su estadio en la cercana Barranquilla está en obras.
Pero el caos se hizo presente, antes y luego del partido: videos difundidos en redes sociales mostraron enfrentamientos entre hinchas de Junior y del club que hace de local en ese estadio, el Real Cartagena.
Grave situación
La policía de Cartagena, antes de que comience el encuentro, debió intervenir en varias zonas donde se produjeron disturbios entre barras de Junior y de Real Cartagena. Todo comenzó con un ataque de los fanáticos de Real Cartagena a los micros en los que los hinchas del Tiburón arribaban al estadio.
Aunque lo peor llegó una vez finalizado el partido: los barras de Real Cartagena volvieron a atacar a los de Junior, quienes se bajaron de los micros en los que se iban del estadio y les presentaron pelea. Los clips que se viralizaron de los combates muestran enfrentamientos con palos, machetes, cuchillos y piedras.
Uno de los registros -muy fuerte-, de hecho, mostró cómo un hombre apuñaló múltiples veces a otro que se encontraba en el suelo. Un responsable de la policía de Cartagena le aseguró a los medios que la víctima, que era un hincha de Junior, recibió “varias heridas” con arma blanca. Por parte de Palmeiras, no hubo indicios de que sus fanáticos hayan estado involucrados en los disturbios.
El fútbol colombiano registra recurrentes episodios de violencia en estadios y sus alrededores. En enero de este año, otro enfrentamiento entre fanáticos dejó un muerto en la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela.
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