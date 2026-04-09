Cuánto dinero puedes perder si no presentas tus impuestos antes del 15 de abril

A menos de una semana de que se cumpla la fecha límite para presentar tu declaración de impuestos (15 de abril), todavía hay millones de millones de contribuyentes en Estados Unidos que aún no han cumplido con su obligación.

Por ello, el llamado a tomar medidas es urgente, ya que no hacerlo a tiempo puede generarte consecuencias financieras importantes, incluyendo multas de hasta 25% del impuesto adeudado, además de intereses que se acumulan diariamente y que para el 2026 son de alrededor del 8% anual. Esto es lo que te podría ocurrir si no presentas tu declaración a tiempo:

La multa más costosa: no presentar la declaración

De acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la penalización por no presentar impuestos a tiempo es una de las más altas: “El cargo por no presentar puede ser del 5% mensual sobre el monto adeudado, hasta un máximo del 25%”.

En términos prácticos, esto significa que si una persona debe $2,000 dólares en impuestos, podría terminar pagando hasta $500 adicionales en multas, sin contar intereses.

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No pagar también cuesta, pero menos

Un detalle que debes tomar en cuenta es que hay una diferencia importante entre no presentar tu declaración y no pagar impuestos pendientes.

La multa por no pagar es menor:

0.5% mensual sobre el saldo pendiente

sobre el saldo pendiente Hasta un máximo del 25%

Es decir: “El incumplimiento en el pago genera penalidades más bajas que no presentar la declaración”, señala la agencia.

Por ello, no entregar tu declaración así nada más es el error más costoso, ya que además puedes solicitar una extensión de plazo que te permite preparar más detalladamente tu declaración.

Intereses que siguen creciendo cada día

Además de las multas, el IRS aplica intereses sobre cualquier saldo pendiente. Estos intereses se calculan de forma diaria y pueden variar según la tasa federal.

Esto significa que la deuda sigue creciendo incluso si no recibes una notificación inmediata.

Lo que realmente cambia si no declaras a tiempo

El impacto de no entregar tu declaración va más allá de las multas iniciales:

Se acumulan cargos adicionales con el paso del tiempo

El IRS puede iniciar acciones de cobro

Se pueden retener futuros reembolsos

Para muchas familias, esto significa una presión financiera mayor en los meses siguientes.

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La opción que muchos no aprovechan: pedir extensión

Si no estás listo para declarar en estos días, el IRS permite solicitar una extensión automática de seis meses, que te permite preparar tu información hasta octubre.

Según la agencia, “los contribuyentes pueden solicitar una extensión de tiempo para presentar su declaración mediante el Formulario 4868”.

Sin embargo, hay una condición importante: Solicitar esta extensión no elimina tu obligación de pagar impuestos pendientes.

Si debes dinero, debes calcular un estimado y pagarlo antes del 15 de abril para evitar multas.

Qué dicen otras fuentes sobre el impacto

Reportes de medios como Associated Press han señalado que millones de personas enfrentan dificultades para cumplir con la fecha límite, especialmente en contextos de presión económica.

Asimismo, análisis financieros indican que muchos contribuyentes subestiman el impacto de las multas.

El IRS establece que las multas por no presentar tu declaración pueden alcanzar hasta el 25% del impuesto adeudado, lo que incrementa rápidamente el monto total.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre no presentar impuestos

¿Qué pasa si no presento antes del 15 de abril?

Se aplican multas por no presentar y posibles intereses sobre el saldo pendiente.

¿Cuál es la multa más alta del IRS?

Hasta 25% del impuesto adeudado, principalmente por no presentar la declaración.

¿Puedo evitar la multa si pido extensión?

Sí, porque aumentas el plazo para presentar; pero no te exime de pagar. El pago sigue siendo obligatorio antes del 15 de abril.

¿Qué pasa si no debo dinero?

Generalmente no hay multa, pero podrías perder tu reembolso si no reclamas a tiempo.

¿El IRS cobra intereses automáticamente?

Sí, sobre cualquier saldo pendiente, calculados diariamente.

Conclusión

No presentar tus impuestos antes del 15 de abril puede salir mucho más caro de lo que parece. Entre multas, intereses y posibles acciones del IRS, la deuda puede crecer rápidamente en cuestión de semanas.

En términos prácticos, incluso si no puedes pagar el total, presentar la declaración a tiempo es la mejor decisión para evitar sanciones mayores. Las consecuencias de esperar siempre son más altas.

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