Estos documentos son clave para declarar impuestos ante el IRS en los últimos días

A una semana del límite para declarar impuestos, este miércoles 8 de abril de 2026, millones de contribuyentes en Estados Unidos enfrentan el riesgo de cometer errores por falta de documentación.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advierte que presentar su declaración sin todos los formularios necesarios puede generar retrasos en reembolsos, ajustes en la declaración o incluso multas, especialmente en la recta final del proceso.

Lo que realmente necesitas tener antes de enviar tu declaración

El IRS establece que antes de presentar una declaración es indispensable contar con todos los documentos que respalden los ingresos, deducciones y créditos fiscales que reportes, ya que la falta de información es una de las principales causas de errores en las declaraciones.

“Los contribuyentes deben reunir todos sus documentos antes de presentar”, señala la guía oficial del IRS y advierte que en estos últimos días, el aumento en errores aumenta.

Documentos básicos que el IRS exige a la mayoría

Existen formularios esenciales que la mayoría de contribuyentes debe tener listos antes de declarar:

Formulario W-2 (ingresos como empleado)

(ingresos como empleado) Formularios 1099 (trabajo independiente o ingresos adicionales)

(trabajo independiente o ingresos adicionales) Números de Seguro Social de todos los dependientes

Estados de cuenta bancarios para depósito directo

Estos documentos permiten verificar ingresos y evitar discrepancias con los registros del IRS.

El detalle que puede retrasar tu reembolso sin que lo notes

Uno de los errores más comunes ocurre cuando los contribuyentes omiten ingresos reportados en formularios como el 1099.

El IRS utiliza sistemas automatizados para comparar información, lo que le permite detectar inconsistencias más fácilmente.

“El IRS recibe copias de estos formularios, por lo que cualquier diferencia puede generar retrasos por revisiones adicionales y, en algunos casos, multas”, advierten especialistas fiscales citados por medios como CNN.

En términos prácticos, esto significa que incluso un ingreso omitido puede frenar tu devolución.

Documentos clave para deducciones y créditos fiscales

Además de los ingresos, el IRS exige respaldo para cualquier deducción o crédito reclamado:

Recibos médicos y gastos deducibles

Intereses hipotecarios (Formulario 1098)

Gastos educativos o de cuidado infantil

Donaciones a organizaciones calificadas

Según el IRS, reclamar deducciones sin documentación puede derivar en ajustes o auditorías. Por ello, la autoridad recomienda “guardar todos los registros que respalden tu declaración”.

¿Por qué esto importa más en los últimos días del plazo?

En la fase final de la temporada fiscal, el volumen de declaraciones aumenta considerablemente.

Según datos del IRS, se esperan más de 140 millones de declaraciones en la temporada fiscal que concluye el 15 de abril, lo que incrementa la probabilidad de errores por falta de revisión.

Para muchas familias, esto se traduce en retrasos en el reembolso, aunque el periodo promedio que establece la autoridad es de menos de 21 días cuando no hay inconsistencias.

¿Qué puedes hacer hoy para evitar problemas con el IRS?

El IRS recomienda acciones simples pero clave antes de enviar tu declaración. “La precisión en la información es fundamental para evitar retrasos”. Las principales recomendaciones son:

Revisar que todos los formularios estén completos

Comparar ingresos con documentos oficiales

Verificar datos personales y bancarios

Utilizar software confiable o asesoría fiscal

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre documentos necesarios para presentar tu declaración

¿Qué documentos necesito para declarar impuestos en 2026?

Principalmente formularios W-2, 1099, datos personales y documentos que respalden deducciones o créditos.

¿Qué pasa si presento sin todos los documentos?

Podrías enfrentar retrasos en el reembolso, ajustes del IRS o incluso multas.

¿El IRS puede detectar errores automáticamente?

Sí, utiliza sistemas que comparan la información con los formularios recibidos.

¿Cuánto tarda el reembolso si todo está correcto?

Generalmente menos de 21 días, cuando no hay irregularidades en el proceso, según el IRS.

¿Debo guardar mis documentos después de declarar?

Sí, el IRS recomienda conservarlos en caso de revisión o auditoría.

Conclusión

En los últimos días de la temporada de impuestos, contar con todos los documentos no es solo una recomendación, sino una necesidad para evitar errores costosos. Presentar tu declaración sin la información completa puede retrasar el reembolso o generar problemas con el IRS.

Para muchas familias, tomarse el tiempo de verificar cada documento puede marcar la diferencia entre recibir su dinero a tiempo o enfrentar complicaciones innecesarias y evitar dolores de cabeza.

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