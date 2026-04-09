DHS celebra 11 meses consecutivos sin liberaciones en la frontera

El gobierno de Donald Trump anunció este jueves que la Patrulla Fronteriza acumula 11 meses consecutivos sin liberar a personas en la frontera sur, en medio de lo que describe como una validación de sus políticas de control migratorio.

“Once meses consecutivos sin liberaciones en la frontera. Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, estamos logrando la frontera más segura de la historia de Estados Unidos”, afirmó en un comunicado el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin.

Añadió que “el mundo sabe que las fronteras de Estados Unidos están cerradas a los delincuentes”.

El comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott, atribuyó los resultados a las políticas actuales.

“Las políticas de ‘Estados Unidos Primero’, las consecuencias reales y un esfuerzo federal unificado —respaldado por personal, infraestructura y tecnología— son la clave”, dijo. “Esto no es algo temporal, es la nueva normalidad”.

Según el comunicado, las detenciones en la frontera suroeste se han reducido a niveles no vistos en más de tres décadas, con una caída del 95 % en los promedios diarios en comparación con la administración del presidente Joe Biden.

Marzo marcó además el mes número 14 consecutivo con menos de 9.000 detenciones.

En ese mes, la Patrulla Fronteriza registró 8,268 detenciones en la frontera suroeste, un 90 % por debajo del promedio mensual de los últimos 33 años y un 97 % inferior al pico alcanzado en diciembre de 2023.

El promedio diario fue de 267 detenciones, también un 95 % menor que en el periodo anterior, e incluso inferior al número de arrestos que se registraban en una sola hora durante el punto más alto de la administración previa.

Narcotráfico y aranceles

El DHS también destacó los resultados en la lucha contra el narcotráfico. En marzo, la CBP incautó más de 65,000 libras de drogas en todo el país, incluyendo 613 libras de fentanilo, lo que representa un aumento del 27 % respecto al mismo mes de 2024.

En lo que va del año fiscal 2026, la agencia señaló que las incautaciones de drogas han aumentado un 24 % en comparación con el mismo periodo de 2024 y un 19 % frente al promedio de los últimos cuatro años.

En materia económica, la CBP procesó importaciones por un valor de $323,000 millones de dólares en marzo e identificó $24,000 millones de dólares en aranceles pendientes de recaudación.

Asimismo, la agencia informó acciones contra el trabajo forzoso y la falsificación de productos. Durante el mes, detuvo 304 envíos valorados en más de $12 millones de dólares por posibles violaciones relacionadas con trabajo forzoso, y confiscó 2,776 envíos de productos falsificados valorados en más de $1,100 millones de dólares.

En el ámbito agrícola, la CBP emitió 7,722 notificaciones por productos restringidos o prohibidos, realizó más de 106,000 inspecciones a pasajeros e impuso 761 sanciones por no declarar artículos agrícolas.

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