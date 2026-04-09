Díaz-Canel se aferra al poder en Cuba y descarta renunciar como pide EE.UU.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó de forma tajante la posibilidad de dejar el poder y aseguró que “renunciar no forma parte” del lenguaje político de su país, durante una entrevista concedida en La Habana a la cadena estadounidense NBC News.

La declaración surgió tras una pregunta de la periodista Kristen Welker sobre si estaría dispuesto a dimitir para “salvar” a Cuba. Visiblemente incómodo, el mandatario respondió que las decisiones políticas de la isla no dependen de Estados Unidos y defendió la soberanía nacional.

“En Cuba no elegimos a nuestros líderes por mandato del Gobierno estadounidense”, sostuvo, al tiempo que subrayó que el país es “libre, independiente y con autodeterminación”.

El presidente también cuestionó el enfoque de la pregunta y replicó si ese mismo planteamiento se haría a su homólogo estadounidense, Donald Trump, insinuando que podría tratarse de una narrativa impulsada desde Washington y cuestionando su la pregunta “provenía del Departamento de Estado de los Estados Unidos”.

Presión desde Estados Unidos

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión bilateral, marcado por las críticas de la administración Trump hacia el sistema político y económico cubano.

En las últimas semanas, el mandatario estadounidense ha calificado a Cuba como una “nación fallida” y ha sugerido la posibilidad de un cambio de poder. Entretanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha señalado que el modelo económico del país “no funciona” y que debe ser transformado, lo que implicaría modificar el liderazgo actual.

Frente a estas presiones, Díaz-Canel defendió el sistema político cubano, afirmando que los dirigentes son elegidos por la población, a pesar de que en el régimen cubano no permite unas elecciones libres con participación de oposición.

El mandatario atribuyó el deterioro de las relaciones con Washington a las políticas estadounidenses.

“Creo que lo más importante sería que comprendieran y adoptaran esta postura crítica, una postura sincera, y que reconocieran cuánto le ha costado al pueblo cubano, y cuánto han privado al pueblo estadounidense de una relación normal con el pueblo cubano.”

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