El Aniversario 250 de Estados Unidos: caída de bola de Times Square para celebrar la Independencia será sin público

La icónica caída de la bola en Times Square tendrá una versión inédita este verano: el espectáculo planeado para celebrar el 250 aniversario de Estados Unidos se realizará sin público.

A pesar de las restricciones impuestas por la administración del alcalde Zohran Mamdani, los organizadores confirmaron que el evento del 3 de julio a medianoche seguirá adelante, aunque únicamente como transmisión televisiva.

La decisión marca un giro inesperado para una celebración que buscaba replicar el ambiente multitudinario del Año Nuevo en el llamado “Crossroads of the World”. Sin embargo, el nuevo contexto de seguridad en la ciudad, vinculado al Mundial de la FIFA que se celebrará entre junio y julio, ha obligado a replantear el formato.

Un espectáculo sin multitudes

Según el New York Post, en un comunicado conjunto, America250 y One Times Square aseguraron que la caída de la bola está confirmada, pero aclararon que “no habrá un evento público en las plazas de Times Square”. En su lugar, el espectáculo se desarrollará sin asistentes, acompañado por una transmisión en vivo y contenidos especiales para televisión.

La propuesta original contemplaba un show patriótico con la esfera iluminada en rojo, blanco y azul, acompañado por 2,000 libras de confeti y un video titulado “America Turns 250”. El programa también incluía un cierre con pirotecnia al ritmo de “America the Beautiful”.

Sin embargo, la ausencia de público plantea interrogantes sobre el impacto real del evento. La esencia de la ball drop, tanto en Año Nuevo como en esta edición especial, ha sido históricamente la congregación masiva de personas en el corazón de Manhattan.

Los organizadores del evento pretendían hacer una gran celebración en la noche del 3 de julio en Times Square, similar a la que se lleva a cabo por la llegada del nuevo año. (Foto: Heather Khalifa/AP)

Restricciones por el Mundial

El cambio de formato está directamente relacionado con una orden de emergencia emitida por el gobierno municipal, que limita la autorización de eventos públicos durante la Copa Mundial de la FIFA. A solicitud del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), el Departamento de Parques adoptó una norma que bloquea nuevos permisos para celebraciones en espacios públicos durante el torneo.

Las autoridades argumentan que la medida busca garantizar la seguridad ante la llegada de grandes multitudes internacionales y reducir la presión sobre los recursos policiales. No obstante, críticos sostienen que la decisión refleja problemas estructurales más profundos en la ciudad.

Entre ellos, el déficit de personal en el NYPD, que según el sindicato policial sigue siendo significativo. El presidente de la Police Benevolent Association, Patrick Hendry, advirtió que la fuerza policial enfrenta una crisis de personal con miles de agentes menos respecto a su nivel máximo histórico.

Hendry cuestionó que la ciudad opte por restringir eventos en lugar de reforzar su capacidad operativa. Según sus declaraciones, los oficiales ya enfrentan niveles altos de agotamiento debido a la carga laboral diaria, situación que podría empeorar durante el verano con el incremento de actividades relacionadas con el Mundial.

El líder sindical alertó que esta presión adicional podría acelerar la salida de más agentes, agravando aún más el problema de seguridad. Sus comentarios reflejan un debate más amplio en Nueva York sobre cómo equilibrar la celebración de eventos globales con la capacidad institucional de la ciudad.

Permisos en el aire

A la incertidumbre se suma que el evento aún no cuenta con los permisos necesarios para realizarse como espectáculo público. Fuentes cercanas indicaron al medio citado anteriormente que la caída de la bola del 3 de julio podría ser una de las actividades afectadas por la política de restricciones.

Aunque las negociaciones continúan, no está claro si las autoridades finalmente autorizarán algún tipo de acceso limitado o si el evento permanecerá completamente cerrado al público.

La falta de respuesta oficial por parte del Ayuntamiento ha generado más preguntas que respuestas. Mientras tanto, el NYPD ha remitido todas las consultas a la oficina del alcalde, sin ofrecer detalles adicionales.

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