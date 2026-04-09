El diseñador Kenneth Cole pide $16 millones de dólares por su mansión en Nueva York

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces una mansión en Purchase, Nueva York, que ha sido propiedad durante años de Kenneth Cole. El diseñador de moda, empresario y activista social estadounidense espera recibir $16 millones de dólares por el sitio.

Esta propiedad, descrita como “una de las fincas más prestigiosas de Nueva York”, fue el hogar de George Clooney durante una temporada. Por otro lado, esta propiedad es conocida por haber sido escenario de “Goodbye Columbus” (1969).

Cole compró esta propiedad en 1991 por $2.8 millones de dólares.

En el listado, disponible en la página web de Sotheby’s International Realty, se describe esta propiedad como “una tranquila mansión campestre, excepcionalmente privada y segura, la finca es una impresionante obra de arte, bellamente situada tras una entrada privada al final de un largo camino serpenteante”.

La casa principal tiene una extensión de 11,792 pies cuadrados distribuidos en siete dormitorios, seis baños completos, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el interior, escriben: “El refinado comedor formal tiene capacidad para una cena de 80 personas. La excepcional cocina incluye dos estufas La Cornue, una isla de cobre martillado y madera, un luminoso desayunador y una sala familiar contigua, ambas con acceso al patio”.

La casa principal no es la única característica llamativa de esta vasta propiedad, pues ocupa un amplio lote en el que destacan extensas áreas verdes ideales para alejarse del ruido de las ciudades.

“Rodeando la propiedad hay un sendero para correr de más de 2,000 pies con una arboleda de sauces llorones, un espectacular oasis de hortensias, muros de piedra autóctona, un cenador sombreado y una encantadora casa de muñecas a tamaño real”, explica el agente encargado de la venta de bienes raíces.

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