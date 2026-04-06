Gary Ross, director de “The Hunger Games”, quiere vender su casa en Brooklyn

El cineasta Gary Ross acaba de decidir que es momento de deshacerse de una casa en Brooklyn, Nueva York, que compró hace cinco años. La propiedad está disponible en el mercado de bienes raíces por $10.6 millones de dólares.

Ross, ampliamente conocido por ser el director de la primera película de la saga de “The Hunger Games”, espera recibir el doble de lo que invirtió originalmente por el sitio. Según registros, él compró la casa en 2021 por $5.4 millones de dólares y la transacción la hizo junto con su esposa Claudia Solti.

El elevado precio que ahora se presenta por la propiedad está relacionado con la extensa reforma que la pareja hizo al interior de la casa que fue construida en 1850.

La casa tiene una extensión de 6,474 pies cuadrados distribuidos en seis plantas con cinco dormitorios, siete baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. Entre los lujos de la residencia se tiene que mencionar su sala de cine, gimnasio, sala de bienestar, sauna y otros.

En el listado, disponible en la página web de Compass, se asegura que esta es “una oportunidad única para adquirir una casa de piedra rojiza”. La propiedad está ubicada específicamente en el barrio Clinton Street.

La venta de la propiedad está a cargo del conocido agente de bienes raíces Carl Gambino y este explica que fue “diseñada tanto para el entretenimiento refinado como para la comodidad diaria, la residencia ofrece múltiples espacios para vivir y reunirse en varios niveles”.

Además de las comodidades y lujos disponibles dentro de la casa, esta propiedad también destaca en el mercado por su ubicación en la frontera con Brooklyn Heights y a pocos minutos del paseo marítimo de Brooklyn. Tiene cerca restaurantes y muchos otros sitios de interés.

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