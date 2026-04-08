Daniel Craig recibió $11.8 millones de dólares por su hogar en Brooklyn

Se acaba de informar que el actor Daniel Craig y su esposa Rachel Weisz vendieron el que fue su hogar por años en Brooklyn, Nueva York. La venta se cerró por $11.8 millones de dólares a finales del año pasado.

La transacción se ha hecho pública ahora, pues el actor, conocido por interpretar a James Bond, quiso mantener la venta de esta residencia en bajo perfil.

Esta propiedad fue comprada por la pareja en 2017 por $6.75 millones de dólares, y un par de años después de la compra la convirtieron en su residencia principal.

Como la venta se hizo con bajo perfil, no existen fotos que muestren a detalle la propiedad. Lo que sí explica “Realtor.com” es que cuando la pareja compró la casa, esta había sido reformada recientemente. La reforma incluyó la instalación de un nuevo techo.

Su construcción data de 1785 y al ser una casa adosada, cuenta con espacio más que suficiente. Está distribuida en varios dormitorios, baños, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Por ahora se desconoce cuáles son los planes que tiene la pareja, si se quedarán en Nueva York o si están buscando mudarse de Estados Unidos.

La venta de la propiedad se da al mismo tiempo que se está buscando un nuevo James Bond para la nueva película que será dirigida por Denis Villeneuve.

Daniel Craig interpretó a James Bond durante 15 años. Su historia con el personaje comenzó en 2006 con el estreno de “Casino Royale” y terminó en 2021 con “No Time to Die”. En total fue protagonista de cinco películas.

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