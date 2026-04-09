Exnovia de Christian Pulisic insinuó infidelidad del jugador en famosa app de citas

Christian Pulisic vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que su exnovia, la golfista profesional Alexa Melton, insinuara públicamente que el jugador fue infiel durante la relación a través de una app de citas.

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Melton y Pulisic se convirtieron en tendencia esta semana luego de que la golfista respondiera en Instagram a un seguidor que comentó sobre la ruptura entre ambos.

“Este error generacional va a ser estudiado durante años”, escribió el aficionado. Posteriormente, Melton contestó al instante: “¿Cuántos likes para publicar su perfil de Raya?”.

El comentario fue eliminado poco después, pero ya era tarde: se volvió tendencia en redes y dejó entrever que Christian Pulisic habría estado usando la exclusiva app de citas para celebridades, Raya, mientras aún mantenía la relación.

La polémica salió a flote gracias a la filtración de una supuesta foto del perfil de Pulisic en la app de citas. Esto obligó a la golfista a aclarar que la pareja ya se había separado varias semanas antes.

Pulisic sostenía una relación con la golfista Alexa Melton desde el verano de 2024. La pareja se había convertido en habitual en Instagram y aparecían regularmente en publicaciones de sus redes sociales.

A finales de diciembre, el jugador del AC Milan fue vinculado con la actriz Sydney Sweeney. Sin embargo, el jugador aclaró que no existe ningún tipo de relación entre ambos.

Fue a través de Instagram el medio por el cual el delantero acabó con las especulaciones. Una publicación conjunta entre Polymaketfc y Motivanting Sports detallaba las estadísticas individuales del atacante con el AC Milan.

Al final, hacía mención de su supuesto romance con Sweeney. No obstante, en ese mismo post, Pulisic comentó desde su cuenta oficial de Instagram desmintiendo por completo esa información. “Noticias falsas, chicos. Dejemos de hacer rumores tontos”, escribió.

Posteriormente, Pulisic utilizó las stories de su cuenta en Instagram para subir una foto suya con la playera del AC Milan y un mensaje donde pedía no especular sobre su vida privada.

“Por favor, dejen de inventar historias sobre mi vida personal. Es necesario responsabilizar a las fuentes porque puede afectar la vida de las personas”, escribió.

Pulisic on Instagram pic.twitter.com/ukP0vIB8L2 — Milan Eye (@MilanEye) December 28, 2025

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