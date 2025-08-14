Christian Pulisic habló de las críticas por ausencia en Copa Oro: “Me faltaron el respeto y se olvidaron de lo que hice”

Christian Pulisic rompió el silencio y pasó al ataque para abordar y defenderse de las críticas que ha recibido en los últimos meses. El ‘Capitán América’ fue cuestionado por la opinión pública y leyendas de la selección de Estados Unidos por su decisión de no participar en la Copa Oro 2025.

Malagradecidos. Esa fue la intención de la retórica de Pulisic en respuesta a las críticas. Fue a través de su serie transmitida por la plataforma Paramount +, donde el atacante rompió el silencio.

“En mi opinión, me faltaron el respeto de muchas maneras y se olvidaron por completo de lo que hice por esta selección nacional durante 10 años“, dijo.

Pulisic también se mostró molesto por la exposición mediática que le dieron a su decisión, enfocándolo como una “falta de compromiso”.

“Diría que lo más molesto, y para mí, la mayor excusa de todos los tiempos es cuando todos los expertos quieren decir: ‘No lo desearon. No tenían el corazón. En nuestros tiempos, habríamos luchado y habríamos muerto en ese campo’“, expresó.

La ausencia de Christian Pulisic con Estados Unidos

Pulisic declaró en el podcast “Call It What You Want”, de CBS Sports, que necesitaba descansar después de jugar unos 120 partidos en los últimos dos años con el AC Milan y la selección nacional.

También reconoció que deseaba jugar dos amistosos antes de la Copa Oro, pero respetaba la decisión de Pochettino de excluirlo a pesar de no entenderla.

Esto le valió para que jugadores históricos de la USMNT como Clint Dempsey, Landon Donovan, Tim Howard, Charlie Davies y Jimmy Conrad lo fulminaran por la ausencia.

Incluso la leyenda del FC Barcelona y ganador del Balón de Oro, Hristo Stoichkov no se guardó nada y arremetió con dureza contra el ‘Capitán América’, pidiendo su exclusión definitiva del equipo nacional.



