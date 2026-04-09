FIFA presentó a los 170 árbitros que impartirán justicia en el Mundial 2026

Tras un exhaustivo proceso de selección de más de tres años, la FIFA reveló finalmente la composición del equipo arbitral que tendrá la responsabilidad de dirigir los 104 partidos del Mundial 2026. Se trata de la delegación más numerosa y preparada en la historia del fútbol, diseñada para afrontar el reto de un torneo que se expande a 48 selecciones y tres países anfitriones.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas la UEFA Champions League

El equipo está conformado por 52 árbitros centrales, 88 asistentes y 30 especialistas en el VAR, procedentes de las seis confederaciones y de 50 federaciones miembro. Según Pierluigi Collina, jefe de árbitros de la FIFA, la selección no fue producto del azar, sino del principio de “calidad por encima de todo”.

Una de las innovaciones más revolucionarias para esta edición es la implementación de inteligencia artificial en las cámaras corporales de los colegiados. Tras el éxito experimental en el Mundial de Clubes, los aficionados podrán disfrutar de imágenes nítidas en directo desde la perspectiva del árbitro.

Este despliegue tecnológico no es económico: se estima que la infraestructura de soporte, que incluye el Centro Internacional de Radio y Televisión en Dallas para el VAR, representa una inversión operativa que supera los $25,000,000 de dólares. El objetivo es minimizar el error humano en un mercado donde cada decisión puede afectar contratos de patrocinio y derechos de televisión valorados en miles de millones de dólares.

El camino hacia el silbatazo inicial comienza formalmente el 31 de mayo en Miami. Allí, los árbitros se someterán a un seminario intensivo de diez días que incluye apoyo de fisioterapeutas y especialistas psicológicos. “Nuestro objetivo es garantizar que estén en óptimas condiciones físicas y mentales”, afirmó Collina, subrayando que el arbitraje moderno exige atletas de alto rendimiento capaces de seguir el ritmo de figuras de la talla de los astros de Brazil o Argentina.

Una vez concluido el seminario en Miami, el equipo se dividirá: los expertos en video se trasladarán a Dallas, mientras que los jueces de campo y asistentes permanecerán en la ciudad del sol. Para garantizar la máxima precisión, los árbitros entrenarán diariamente con jugadores locales, simulando situaciones reales de juego.

Puedes acceder a la lista completa de árbitros aquí

Sigue leyendo:

·Bolivia jugará amistoso ante Escocia en New Jersey el próximo mes de junio

·Luis Suárez ante posible regreso a Uruguay: “Si me necesitan, jamás le diré que no”

·Complejo American Dream será sede de fan fest del Mundial 2026 en Nueva Jersey