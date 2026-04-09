Gabriela Jáquez se postulará al draft de la WNBA tras brillar con UCLA

Gabriela Jáquez, una de las heroínas de UCLA en la final del NCAA, se postulará al draft de la WNBA que se realizará el próximo lunes en Nueva York.

Jáquez, hermana de Jaime Jáquez Jr. de los Miami Heat, ha dado un salto en las proyecciones tras liderar a las Bruins con 21 puntos y 10 rebotes a su primer campeonato desde 1978.

La jugadora mexicana estará junto con Lauren Betts en Nueva York, su compañera en las UCLA, quien fue elegida como ‘MVP’ del torneo.

Betts, pívot de 2,01 metros, nació en Vitoria (País Vasco) cuando su padre, Andrew Betts, militaba en el Baskonia (entonces TAU Cerámica). Betts también jugó en el Real Madrid y el Joventut de Badalona.

Gabriela Jáquez, figura en UCLA para el campeonato en March Madness

Gabriela Jáquez fue una de las figuras del campeonato con UCLA, misma universidad donde estudió su hermano.

“Terminar así lo es todo. Este era el plan y lo hemos cumplido. La mente es muy poderosa; llevábamos preparándonos para esto desde el 25 de septiembre, cuando tuvimos nuestro primer entrenamiento”, afirmó Jáquez al finalizar el partido.

La familia de Gabriela estuvo junto con ella en la final ante South Carolina, el pasado domingo.

“Es increíble. No puedo describir lo orgulloso que estoy de ella. Este ha sido su sueño desde hace muchísimo tiempo, desde tercer grado. Escribió que quería ser jugadora de baloncesto de UCLA y ahora está aquí, cumpliendo su sueño”, dijo Jáquez Jr. a ESPN.

Jáquez Jr. también defendió la camiseta de UCLA, el programa más laureado del baloncesto universitario masculino, alcanzando las semifinales en 2021. En 2023, fue seleccionado por los Heat en el ‘draft’ de la NBA.

Sus padres, Ángela y Jaime Jáquez, ambos exjugadores universitarios, se conocieron en Concordia University en Irvine (California), de donde es la familia.

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