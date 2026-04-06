Gabriela Jáquez, hermana de Jaime Jáquez, se coronó campeona de la NCAA con UCLA

El apellido Jáquez parece destinado a dejar una huella profunda en el baloncesto. El pasado domingo, Gabriela, hermana de Jaime Jáquez, figura del Miami Heat en la NBA, culminó su carrera universitaria de la mejor manera: levantando el título nacional de la NCAA con UCLA.

La guardia mexicoamericana firmó una actuación memorable al liderar a las Bruins con 21 puntos en el contundente triunfo 79-51 sobre Carolina del Sur en Phoenix.

A su lado brilló Lauren Betts, autora de 16 unidades, en una noche que confirmó el dominio absoluto del equipo angelino.

Jáquez se despidió del college convertida en la jugadora más ganadora en la historia de la University of California, Los Angeles.

124 victorias en 144 partidos, 78 de ellos como titular. Y el destino quiso que su mejor actuación, 21 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias, llegara precisamente en la final por el campeonato.

La nacida en Irvine y criada en Camarillo fue la figura del partido decisivo. Sin embargo, el premio a la Jugadora Más Valiosa del torneo quedó en manos de la pívot española Lauren Betts, quien aportó 14 puntos, 11 rebotes, dos asistencias y dos bloqueos en la final.

“Este era el plan y lo logramos (…) Sabía que lo íbamos a conseguir. Cuando llegamos a UCLA, todos nos marcamos un objetivo, y yo imaginé este momento (…) Lo imaginé tantas veces. Estoy tan, tan orgullosa. El confeti, los aficionados, mi familia aquí. Lo es todo para mí”, declaró tras el triunfo.

🗣️ "IMAGINÉ TANTO ESTE MOMENTO. ESTOY TAN ORGULLOSA" 🏀



🥹 ¡LAS LÁGRIMAS DE LA MEXICANA GABRIELA JÁQUEZ TRAS GANAR SER CAMPEONA CON UCLA! 🇲🇽



❤️ LA FELICIDAD DE SU FAMILIA NO TIENE PRECIO 🏆 pic.twitter.com/0JUFiz8nLF — ESPN.com.mx (@ESPNmx) April 5, 2026

Su hermano, Jaime Jáquez, firmó con Miami Heat en 2023, pero no pudo despedirse siendo campeón de la NCAA.

UCLA no levantaba un título nacional desde 1978, cuando ganó el campeonato de la AIAW, la asociación que regía el baloncesto femenino antes de la era NCAA, ante Maryland.

La temporada pasada se quedaron en las puertas de la gloria cuando cayeron por 34 puntos ante Connecticut en la semifinal que se convirtió en la mayor derrota de la historia del torneo.

Por su parte, Carolina del Sur venía de derrotar el pasado viernes en la semifinal a UConn, que llegó invicta a esta penúltima instancia.

No obstante, en la final del domingo se vieron desdibujados con su peor porcentaje de la temporada, con 18 de 24 desde el campo y dos de seis desde la línea de tres puntos.



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