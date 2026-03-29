¿Hay una dieta especial para cuidar tus riñones?: esto dicen los expertos

Una de las estrategias más efectivas para preservar la salud renal es la alimentación. Por ello, el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK) recomienda elegir alimentos saludables con especial énfasis en las frutas frescas, verduras frescas o congeladas, cereales integrales y productos lácteos bajos en grasa o sin grasa.

Además, se mantiene la recomendación clásica de comer sano, con un consumo controlado de sal y azúcares añadidos. La sugerencia técnica es consumir menos de 2300 miligramos de sodio al día, mientras que el azúcar debe reducirse a menos del 10% de tus calorías diarias.

¿Qué es la dieta DASH?

Hay 8 alimentos antiinflamatorios que se puede incluir en la dieta diaria. Crédito: Shutterstock

Una de las recomendaciones alimentarias de los organismos de salud de EE. UU. para el control de la diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas y renales, es la dieta DASH (Enfoques Dietéticos para Detener la Hipertensión).

La DASH es uno de los pilares fundamentales para proteger los riñones, especialmente porque esta influye de manera positiva en la reducción de la presión arterial, lo que disminuye la presencia de proteína en la orina y mejora la función glomerular.

Una de las características de la dieta DASH es baja en sal y alta en frutas, vegetales, granos integrales, lácteos bajos en grasas y proteínas magras. Creada originalmente para ayudar a reducir la presión arterial alta. También es una manera saludable de perder peso, según indica Medline Plus.

No se trata solo de una dieta tradicional baja en sal. La dieta DASH enfatiza el consumo de alimentos ricos en calcio, potasio, magnesio y fibra, que al combinarse, ayudan a disminuir la presión arterial.

Para seguir la dieta DASH, hay pequeños ajustes en la alimentación que incluyen:

Vegetales y frutas: especialmente con bajos niveles del almidón, y privilegiando los ricos en fibras. Granos integrales: aportan la energía de absorción lenta necesaria para el día a día, gracias a sus niveles de fibra. Proteínas magras: como pollo, pescado, frijoles y sustitutos de huevo para mantener la masa muscular y mantener a raya las grasas saturadas. Grasas saludables: en especial aceite de oliva, aguacate y nueces, fundamentales para la salud cardiovascular y renal.

¿Cuáles son los estudios más recientes que respaldan la eficacia de la dieta DASH?

Los fundamentos de la dieta DASH logran un equilibrio metabólico gracias a tres pilares:

1.- Riqueza en minerales esenciales que aporta altos niveles de potasio, magnesio y calcio.

2.- Bajo contenido de sodio, clave para evitar la sobrecarga de trabajo en los vasos renales.

3.- Protección vascular: gracias al control de la presión sistólica y diastólica, la dieta DASH previene el daño vascular renal, una de las principales causas de insuficiencia.

Evidencia científica: patrones dietéticos y ERC

Según el estudio “Patrones dietéticos y salud renal: una revisión general de revisiones sistemáticas y metaanálisis”, la intervención nutricional es determinante tanto en la prevención como en el manejo de la enfermedad renal crónica (ERC).

Los hallazgos clave de la investigación demuestran que las dietas muy bajas en proteínas (DBPV) disminuyen significativamente la incidencia de enfermedad renal terminal y la suplementación con cetoanálogos (KA) al combinarse con dietas bajas en proteínas, logra reducir el nitrógeno ureico en sangre y la creatina sérica, preservando la tasa de filtración glomerular estimada (TFGe).

Además, la reducción de sodio es la herramienta más eficaz para disminuir la excreción urinaria de proteínas y mejorar el pronóstico en pacientes con ERC.

Los expertos evaluaron las dietas DASH y mediterránea, concluyeron que aunque ambas mitigan el riesgo de enfermedad renal, la dieta DASH destaca específicamente en reducir la velocidad de caída de la TFGe.

El estudio concluye que estos patrones dietéticos ejercen un efecto protector real. No solo preservan la función renal en quienes ya padecen una patología, sino que disminuyen el riesgo de desarrollarla en la población sana.

Consejos para tomar decisiones alimentarias saludables

Privilegie hornear o asar a la parrilla la carne, el pollo y el pescado en lugar de freírlos.

la carne, el pollo y el pescado en lugar de freírlos. Disminuye el consumo de leche, pasando de leche entera a leche semidesnatada (2%) , hasta que logres usar leche y productos lácteos desnatados o bajos en grasa para beber y cocinar.

, hasta que logres usar o bajos en grasa para beber y cocinar. Consume los alimentos sin salsa ni grasas añadidas .

. Elige opciones bajas en grasas saturadas, grasas trans, colesterol, sal (sodio) y azúcares añadidos, para ello, lee las etiquetas de los alimentos .

y azúcares añadidos, para ello, lee las etiquetas . Elige ingredientes vegetales como espinacas, brócoli y pimientos para tus preparaciones, incluso para tu pizza.

como para tus preparaciones, incluso para tu pizza. Prepare los alimentos con una mezcla de especias en lugar de sal para realzar los sabores de forma natural.

en lugar de sal para realzar los sabores de forma natural. Intenta elegir alimentos con poco o ningún azúcar añadido .

. Consume diariamente alimentos elaborados con cereales integrales , como trigo integral, arroz integral, avena y maíz integral .

, como . Usa pan integral para tostadas y sándwiches; sustituye el arroz blanco por arroz integral en las comidas caseras y cuando comas fuera de casa.

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