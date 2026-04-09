Katia Itzel García y César Ramos encabezan el arbitraje mexicano para el Mundial 2026

La FIFA ha despejado finalmente las incógnitas sobre quiénes serán los encargados de impartir justicia en la cita más grande de la historia del fútbol. Este jueves, el máximo organismo rector dio a conocer la lista oficial de jueces para el Mundial 2026, destacando la presencia de los mexicanos Katia Itzel García y César Arturo Ramos.

La designación de Katia Itzel García marca un hito sin precedentes en el deporte nacional, al convertirse en la primera mujer mexicana que debutará en una justa mundialista masculina de esta envergadura. Su ascenso es el reflejo de una preparación constante que ahora la sitúa en la élite global. Por su parte, el experimentado César Arturo Ramos consolida su legado al confirmarse su participación en lo que será su tercer Mundial consecutivo, reafirmando su estatus como el referente principal del arbitraje en la Concacaf.

104 partidos en la mira

La magnitud de este torneo, el primero con 48 selecciones clasificadas, obligó a la FIFA a estructurar un cuerpo arbitral masivo. En total, participarán 52 árbitros centrales de todo el mundo para llevar el orden de los 104 partidos que tendrá la justa.

La delegación mexicana no se limita a los jueces de campo; en cuanto a los jueces de línea participarán 88, mientras que en la cabina del VAR habrá 30 árbitros a elegir.

Este despliegue convierte a la Copa Mundial 2026 en el torneo con mayor presencia arbitral de la historia con 170 silbantes, superando por 40 árbitros la cifra de Qatar 2022 en donde hubo un total de 130.

La jerarquía de César Ramos

Para César Arturo Ramos, esta convocatoria es la validación de una carrera de hierro. El sinaloense debutó en el Mundial de Russia 2018, repitió con éxito cuatro años más tarde en Qatar 2022, y ahora encara su tercera cita con la experiencia acumulada de haber pitado incluso una semifinal del mundo.

Sin embargo, el éxito del arbitraje mexicano es colectivo. En la lista de asistentes elegidos para acompañar al juez central destacan tres nombres: Marco Bisguerra, Alberto Morín y Sandra Ramírez. Asimismo, la tecnología tendrá sello azteca, pues para la cabina del VAR estarán disponibles dos nacionales: Erick Miranda y Guillermo Pacheco.

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