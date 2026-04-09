Por qué los precios de casas son ahora 10 veces más altos que hace 50 años

El costo de comprar una vivienda en Estados Unidos ha alcanzado niveles históricos, con precios que hoy superan ampliamente los de hace medio siglo, lo que ha complicado el acceso a la vivienda para millones de personas.

Actualmente, el precio medio de una casa rebasa los $405,300, casi 10 veces más que hace 50 años.

Aunque el crecimiento ha mostrado cierta desaceleración recientemente, los valores siguen por encima de los niveles previos a la pandemia, manteniendo el mercado inmobiliario bajo presión.

Escasez de viviendas impulsa los precios

Uno de los principales factores detrás del encarecimiento es la falta de oferta, especialmente en viviendas accesibles para compradores primerizos.

Según el economista Josh Hirt, existe un desequilibrio entre la cantidad de compradores y las propiedades disponibles.

“Estas son personas que están comenzando sus carreras, casándose o formando una familia”, explicó.

Sin embargo, la rotación natural del mercado se ha frenado, lo que limita la disponibilidad de casas de entrada.

Parte del problema se remonta a la crisis financiera de principios de los 2000, cuando la construcción de nuevas viviendas disminuyó significativamente.

En ese momento, el exceso de propiedades en ejecución hipotecaria hizo que los constructores redujeran su actividad, y hoy esa falta de inventario sigue afectando al mercado.

Tasas de interés frenan la venta de viviendas

Otro elemento clave es el llamado ‘efecto bloqueo de tasas’.

Muchos propietarios tienen hipotecas con tasas cercanas al 3%, lo que reduce su incentivo para vender y adquirir una nueva vivienda con tasas actuales superiores al 6%.

De hecho, el 82% de los propietarios con hipoteca tienen tasas iguales o inferiores al 6%, y un 54% cuenta con tasas de 4% o menos.

Cambiar a una tasa más alta puede representar un aumento considerable en los pagos mensuales.

Por ejemplo, pasar de una tasa de 3% a 6% en un préstamo de $300,000 implicaría pagar $534 adicionales al mes, es decir, más de $6,400 al año.

Esto ha provocado que muchos propietarios decidan no vender, reduciendo aún más la oferta disponible en el mercado.

Factores económicos elevan los costos de construcción

A los problemas de oferta y tasas se suman presiones económicas adicionales. El encarecimiento de materiales, como la madera, ha impactado directamente a los constructores.

Según Reed Letson, los aranceles sobre la madera canadiense, actualmente en 35%, podrían elevar los costos de construcción entre 4% y 6%.

“Los aranceles están golpeando a los constructores”, señaló Letson, quien también destacó el impacto de la escasez de mano de obra y el aumento en los costos de seguros.

En zonas propensas a desastres naturales, las primas de seguro alcanzan en promedio $2,321, un 82% más altas que en áreas de menor riesgo.

Además, la probabilidad de que las aseguradoras no renueven pólizas es 80% mayor en estas regiones.

“No creo haber visto nunca a los compradores siendo presionados desde tantos frentes al mismo tiempo”, afirmó Letson, reflejando la presión que enfrentan los compradores.

Cambios recientes y perspectivas del mercado

A pesar de este panorama, algunos indicadores sugieren una posible moderación.

En ciudades como Austin, Texas, y Washington D.C., los precios han caído más de 6% entre enero de 2025 y enero de 2026.

Además, el inventario de viviendas ha comenzado a aumentar. Los listados activos crecieron 7.9% interanual en febrero, mientras que el precio medio de venta disminuyó 2.1%.

Las proyecciones también apuntan a un crecimiento más moderado. Se espera que los precios suban 2.4% en 2026 y 2.2% en 2027, e incluso podrían estabilizarse o caer ligeramente en algunos mercados hacia finales de 2026.

Comprar vivienda en un mercado caro

Para quienes no pueden esperar a que los precios bajen, los expertos sugieren considerar opciones más accesibles, como viviendas más pequeñas, condominios o propiedades que requieran renovación.

Aunque el costo inicial sea alto, adquirir una vivienda permite generar patrimonio a largo plazo, con la posibilidad de refinanciar la hipoteca si las tasas de interés disminuyen en el futuro.

Sigue leyendo:

–Cómo es que EE.UU. creó más empleos de lo esperado en marzo en plena guerra con Irán

–Criar a un hijo en EE.UU. cuesta ahora más de $300,000

–Personas que buscan empleo pagan miles de dólares a reclutadores solo para conseguir entrevistas