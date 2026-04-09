Vuelos EE.UU.-Venezuela: American Airlines prevé reanudarlos a partir del 30 de abril

La aerolínea estadounidense American Airlines anunció este jueves que prevé comenzar a ofrecer vuelos directos diarios entre Estados Unidos y Venezuela a partir del 30 de abril, cuando finalicen los trámites gubernamentales y de seguridad necesarios.

“Una vez que se completen todas las aprobaciones gubernamentales y los controles de seguridad, American planea ofrecer vuelos diarios sin escalas entre Miami (MIA) y Caracas, Venezuela (CCS), con aviones Embraer 175 a partir del 30 de abril”, informó en un comunicado la aerolínea.

“Envoy, una subsidiaria de American Airlines Group, operará el servicio”, agregó.

American Airlines se convertirá en la primera aerolínea estadounidense en reanudar los vuelos directos entre ambos países, que permanecían suspendidos desde 2019, por orden del presidente estadounidense Donald Trump durante su primer mandato.

American Airlines recibió el pasado marzo la autorización del Gobierno estadounidense para reiniciar los vuelos, que conectarán Caracas con Miami, donde se encuentra la mayor diáspora venezolana en Estados Unidos.

“El centro de operaciones de American Airlines en Miami es la principal puerta de entrada de Estados Unidos a Latinoamérica, y nuestro servicio a Venezuela es una parte fundamental de nuestra historia y nuestro futuro”, declaró el director comercial de la aerolínea, Nat Pieper.

El propio Trump levantó el veto este año, después de que Washington y Caracas acercaran posiciones tras la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro por militares estadounidenses el pasado 3 de enero, y le sustituyera como presidente encargada la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

“Nos sentimos alentados por el progreso que hemos logrado con ambos gobiernos”, agregó el vicepresidente ejecutivo de American Eagle, Bienes Raíces Corporativos y Asuntos Gubernamentales de American Airlines, Nate Gatten.

American Airlines recordó que hasta la interrupción de 2019, era desde 1987 la mayor aerolínea estadounidense que volaba a y desde Venezuela.

No obstante, el Departamento de Estado de EE.UU. mantiene en nivel 3 la alerta para los estadounidenses que deseen viajar a Venezuela, a los que pide “reconsiderar viajar a Venezuela” por el riesgo de “crimen, secuestro, terrorismo y una infraestructura de salud deficiente”.

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