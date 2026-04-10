Exigen a Tokischa retirar video en el que posa semidesnuda en una iglesia española

La cantante dominicana Tokischa ha desatado indignación en España luego de que publicó fotos posando semidesnuda en la donostiarra de Nuestra Señora del Coro como promoción del cortometraje NO MARGINE.

El Obispado de San Sebastián se pronunció en contra de la publicación de la artista y exigió que las imágenes sean eliminadas. Además, la Fundación Española de Abogados Cristianos también ha reaccionado y ha interpuesto una demanda por el delito de profanación.

En la publicación, la artista explicó cómo es su relación con la religión. “Mi relación es con Dios no con la religión, Dios me acepta como soy, me creó, no me juzga, me permite aprender de mis errores y encontrar la verdad por mí misma. Dios nunca se ha ido, está presente en cada célula de mi cuerpo, en el aire que respiro, en la risa inocente de los niños (…) Pero ustedes creen que solo está en la iglesia”, escribió en la publicación en el Instagram de la cantante.

El Obispado de San Sebastián explicó que negó el permiso a la productora para tomar las fotos en la iglesia y estudian la posibilidad de tomar acciones legales. Según explicó la diócesis, la productora solicitó el permiso para grabar una escena breve en el lugar. Además, aseguraron que sería “un momento contemplativo y respetuoso, sin diálogos, ni actividad que interrumpiera la dinámica del lugar”. La institución indagó en el historial de trabajos de la productora y la artista y decidió negar el permiso. Sin embargo, la diócesis asegura que la productora grabó en el lugar a pesar de no haber recibido el permiso.

El Obispado lamentó “profundamente el uso indebido de un espacio sagrado” para la realización de este contenido, el cual considera “incompatible con el respeto a un lugar sagrado” y que puede “herir la sensibilidad de los fieles”.

La Fundación Española de Abogados Cristianos presentó una denuncia ante el juzgado de San Sebastián por el delito de profanación contemplado en el Código Penal. Señalan que la grabación de este video, en el que aparece Tikscha posando semidesnuda, se considera utilización “consciente” del espacio religioso con fines “comerciales y de exhibición”.

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