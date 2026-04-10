Festival de Cannes 2026: lista completa de películas participantes
Asghar Farhadi y Pedro Almodóvar serán algunos de los cineastas que estrenarán sus películas en esta edición del Festival de Cannes
Esta semana se ha anunciado la lista completa de películas participantes en el Festival de Cannes 2026. La lista de esta edición ha llamado la atención por estar protagonizada por cine internacional y por cineastas independientes.
Algunos de los nombres que resaltan y que estarán en competición son Asghar Farhadi, Pedro Almodóvar, Paweł Pawlikowski, Ira Sachs, Hirokazu Kore-eda, László Nemes y Ryusuke Hamaguchi.
Contrario a la edición del 2025, donde estrenaron películas de Hollywood como “Mission: Impossible — The Final Reckoning”, este año el único director estadounidense que participará será Ira Sachs con el estreno de “The Man I Love”.
Durante el anuncio, el director del festival, Thierry Fremaux, explicó que la lista anunciada no representa el 100% de la selección. “A veces hay pequeños retrasos en ciertos detalles, lo que nos obliga a terminarlo un poco más tarde y dar los últimos retoques, que se completarán la próxima semana o la siguiente”.
Lista de participantes del Festival de Cannes 2026
Películas en competencia
“Minotaur” – Andrey Zvyagintsev
“El Ser Querido” (“The Beloved”) – Rodrigo Sorogoyen
“The Man I Love” – Ira Sachs
“Fatherland” – Paweł Pawlikowski
“Moulin” – László Nemes
“Histoire de la nuit” (“The Birthday Party”) – Léa Mysius
“Fjord” – Cristian Mungiu
“Notre salut” – Emmanuel Marre
“Gentle Monster” – Marie Kreutzer
“Nagi Notes” – Koji Fukada
“Hope” – Na Hong-Jin
“Sheep in the Box” – Hirokazu Kore-eda]
“Garance” (“Another Day”) – Jeanne Herry
“The Unknown” – Arthur Harari
“All of a Sudden” – Ryusuke Hamaguchi
“Das Geträumte Abenteuer” (“The Dreamed Adventure”) – Valeska Grisebach
“Coward” – Lukas Dhont
“La Bola Negra” (“The Black Ball”) – Javier Ambrossi and Javier Calvo
“A Woman’s Life” – Charline Bourgeois-Tacquet
“Parallel Tales” – Asghar Farhadi
“Amarga Navidad” (“Bitter Christmas”) – Pedro Almodóvar
Películas fuera de competencia
“The Electric Kiss” (“La Venus électrique”) – Pierre Salvadori — Opening Film
“Her Private Hell” – Nicolas Winding Refn
“Diamond” – Andy Garcia
“Karma” – Guillaume Canet
“L’Objet du Delit” – Agnes Jaoui
“La Bataille de Gaulle: L’Âge de Fer” – Antonin Baudry
“L’Abandon” – Vincent Garenq
Proyecciones especiales
“John Lennon: The Last Interview” – Steven Soderbergh
“Avedon” – Ron Howard
“Les Survivants du Che” – Christophe Dimitri Réveille
“Les Matins Merveilleux” – Avril Besson
“Rehearsals for a Revolution” – Pegah Ahangarani
“L’Affaire Marie Claire” – Lauriane Escaffre and Yvo Muller
“Cantona” – David Tryhorn and Ben Nicholas
Proyecciones de medianoche
“Roma Elastica” – Bertrand Mandico
“Full Phil” – Quentin Dupieux
“Gun-Che” (“Colony”) – Yeon Sang-ho
“Jim Queen” – Nicolas Athane and Marco Nguyen
“Sanguine” – Marion Le Coroller
Estrenos en Cannes
“Propeller One-Way Night Coach” – John Travolta
“The Samurai and the Prisoner” – Kiyoshi Kurosawa
“Heimsuchung” (“Visitation”) – Volker Schlöndorff
“The Match” – Juan Cabral and Santiago Franco
“La Troisième nuit” (“When the Night Falls”) – Daniel Auteuil
