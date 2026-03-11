Barbra Streisand recibirá un premio honorífico en el Festival de Cannes 2026

Se ha confirmado que la actriz y cantante Barbra Streisand será reconocida en esta edición del Festival de Cannes con un premio honorífico. Streisand, quien es una de las pocas artistas que ha alcanzado el EGOT, recibirá el próximo 23 de mayo una Palma de Oro.

Según información compartida por ‘Variety’, el director del festival, Thierry Frémaux, explicó que este premio especial será entregado a ella porque “Barbra Streisand, una estrella mundial, es ante todo una artista que impulsa proyectos que reflejan quién es, que le son propios y que comparte con el mundo entero”.

Por otro lado, Streisand declaró: “Con orgullo y profunda humildad, me siento honrada de unirme a la compañía de antiguos galardonados con la Palma de Oro Honoraria, cuyo trabajo me ha inspirado durante mucho tiempo”.

Al agradecer por esta distinción, la actriz también aprovechó para hablar sobre el contexto político y social en el que está el mundo: “En estos tiempos difíciles, el cine tiene la capacidad de abrirnos el corazón y la mente a historias que reflejan nuestra humanidad compartida y a perspectivas que nos recuerdan tanto nuestra fragilidad como nuestra resiliencia”. Para ella, “el cine trasciende fronteras y políticas, y afirma el poder de la imaginación para forjar un mundo más compasivo”.

Ella no será la única celebrada en el Festival de Cannes de 2026, pues días antes se informó que el cineasta Peter Jackson también sería reconocido con una Palma de Oro honorífica con la que quieren resaltar el trabajo que ha hecho en el cine como director.

¿Qué se espera del Festival de Cannes 2026?

La edición 79 del Festival de Cannes se realizará del 12 al 23 de mayo. Por los momentos, no se ha compartido toda la lista de películas que serán parte de la competición oficial del festival, aunque sí hay algunos rumores de cuáles serán.

Algunos de los estrenos que se esperan para esta edición son ‘The Entertainment System is Down’ de Ruben Östlund, ‘Amarga Navidad’ de Pedro Almodóvar, y ‘The Way of the Wind’ de Terrence Malick. La lista oficial será anunciada a mediados de abril.

Este año, el jurado del festival será dirigido por Park Chan-wook, convirtiéndose en el primer cineasta de Corea del Sur en tener este puesto.

