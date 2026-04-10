Knicks derrotan a Celtics y sigue en pelea por segundo puesto del Este de NBA

Los New York Knicks derrotaron 112-106 a los Boston Celtics este jueves y siguen en la pelea por el segundo puesto de la Conferencia Este de la NBA.

Con este triunfo, los Knicks siguen en esa pelea por el segundo puesto que aseguraría tener ventaja de local en una hipotética final ante los mismos Celtics.

Aunque los Celtics (54-26) tienen dos victorias más que los Knicks (52-28) con solo dos partidos por disputar por lo que sería complicado arrebatar el segundo puesto.

Los Knicks han ganado tres de los cuatro duelos directos ante los Celtics en esta temporada. Una de las imágenes fue el regreso de Jayson Tatum al Madison Square Garden, escenario en el que sufrió la rotura del tendón de Aquiles hace once meses, precisamente en semifinales del Este.

Knicks se llevó la victoria en un duro partido ante los Celtics

El duelo entre Knicks y Celtics estuvo marcado por la igualdad, con 16 alternancias en el marcador y hasta 13 empates, sin que ninguno lograra despegarse.

Los Knicks, expertos en dominar los minutos finales, se hicieron dueños del último cuarto (31-23) con 15 puntos de Josh Hart, incluidos dos triples en los últimos segundos.

Hart terminó el partido con 26 puntos, mientras que Jalen Brunson firmó 25 puntos y 10 asistencias.

Tatum estuvo cerca del triple-doble con 24 puntos, 13 rebotes y 8 asistencias. Aunque no estuvo tan certero de campo con 7 de 22 en tiros de campo (31,8 %), incluido un 2 de 10 en triples, además de 6 pérdidas.

Boston no contó con Jaylen Brown, que ha sido una de las máximas estrellas del equipo en esta temporada con un promedio de 28.8 puntos por juego.

Los Knicks reciben a los Toronto Raptors este mismo viernes y cerrarán la temporada regular ante los Hornets, a la espera de qué equipo será su rival en la primera ronda de los playoffs 2026 de la NBA.

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