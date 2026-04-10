Latinos que han estado en Coachella: una lista que sorprende

El cartel de Coachella 2026 ha dejado ver muchos detalles sin necesidad de subrayarlo demasiado. Los nombres latinos ya no aparecen como rareza dentro de la programación, ahora forman parte central del festival. Este año son diez los proyectos que representan a la región, una cifra que habla de un camino construido con paciencia, constancia y momentos que marcaron conversación.

Karol G encabeza esa lista con un lugar que no pasa desapercibido. A su lado aparecen propuestas como Morat, que debuta en el evento, y el dúo Cachirula & Loojan, que conecta con el crecimiento del reguetón mexa. También figuran nombres como Los Hermanos Flores, Luísa Sonza, Los Retros, RØZ, Gordo, Gigi Perez y Mochakk, cada uno aportando un matiz distinto dentro de una misma conversación musical.

Lo interesante no es sólo la cantidad, sino lo que representa. La presencia latina dejó de ser una cuota simbólica para convertirse en una parte activa de la agenda de Coachella.

Primeros pasos que abrieron el camino

Para entender este presente hay que mirar hacia atrás, hasta 1999. En esa primera edición, Los Amigos Invisibles marcaron el punto de partida como los primeros artistas latinos en subirse al escenario del festival. En paralelo, At the Drive-In, con integrantes de raíces latinas, también formó parte de esa cartelera inicial.

Con los años, la presencia fue creciendo de forma intermitente. Ozomatli se convirtió en uno de los nombres recurrentes en distintas ediciones, mientras propuestas como Café Tacuba, Kinky o Molotov llevaron el rock mexicano a nuevas audiencias. En ese mismo recorrido aparecen figuras como Julieta Venegas, quien en 2007 se convirtió en la primera solista mexicana en el festival tras el impacto de su disco “Limón y sal”.

También hubo momentos que ampliaron el mapa sonoro. Juana Molina, en 2004, se convirtió en la primera mujer latina nacida en la región en formar parte del lineup, con una propuesta que mezclaba sonidos “ambient”, “neofolk” y “folktrónica”.

Momentos que lo cambiaron todo

El paso del tiempo trajo hitos que empujaron esa presencia hacia un lugar más visible. En 2019, Bad Bunny y J Balvin aparecieron en el cartel en un momento en el que el reguetón ya no podía ser ignorado dentro de la industria global. Años más tarde, en 2023, Bad Bunny alcanzó un lugar que durante décadas parecía lejano al convertirse en el primer artista latino en encabezar el festival, impulsado por el impacto de “Un verano sin ti”.

Pero el crecimiento no se detuvo ahí. En 2024, Peso Pluma llevó el regional mexicano a una posición destacada dentro del evento, en un momento en el que el consumo del género en Estados Unidos crecía de forma notable, según datos de “Billboard”.

Ahora, en 2026, Karol G suma un nuevo capítulo al asumir el rol de headliner y consolidar la presencia latina en el escenario principal. Su participación no aparece aislada y se siente como parte de una evolución que lleva años tomando forma.

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