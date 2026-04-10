Prográmate para Coachella 2026: así puedes verlo en vivo

Coachella vuelve a abrir sus puertas y la energía previa ya se respira entre quienes viajan al desierto para vivir uno de los encuentros musicales más influyentes del calendario.

Desde el Empire Polo Club, el festival arranca este viernes 10 de abril con una ruta sonora que se extenderá hasta el 19 de abril, repartida en dos fines de semana cargados de talento.

La dinámica habitual se mantiene con la mayoría de artistas repitiendo su actuación en ambas tandas, aunque cada edición deja sus variaciones de horarios o incorporaciones de última hora. Para quienes planean seguir cada presentación, el primer paso es revisar cómo queda organizado el lineup día por día.

Primer fin de semana: del pop a la electrónica

El viernes 10 de abril abre con Sabrina Carpenter como figura central. La acompañan nombres tan diversos como Record Safari, Teddy Swims, The xx, Disclosure, Turnstile, Hot Mulligan, Cachirula & Loojan, Joost, Ethel Cain, Not for Radio, Creepy Nuts, Blood Orange, Katseye, Swae Lee, Sexyy Red, Max Styler, Pawsa y otras propuestas que completan una jornada extensa.

El sábado 11 de abril toma otro rumbo con Justin Bieber a la cabeza. Ese día suben al escenario Addison Rae, Giveon, The Strokes, Sombr, Labrinth, David Byrne, rusowsky, 54 Ultra, Mind Enterprises, Bia, Morat, PinkPantheress, Interpol, Nine Inch Noize, Worship, Bedouin, Armin van Buren x Adam Beyer, David Guetta y más artistas que mueven al público entre guitarras, pop suave y beats electrónicos.

El domingo 12 de abril llega con la actuación estelar de Karol G, quien asumirá el cierre del fin de semana. En su jornada también aparecen Wet Leg, Major Lazer, Young Thug, Foster the People, Laufey, BigBang, French Police, Drain, The Rapture, Black Flag, FKA Twigs, Iggy Pop, Subtronics, Kaskade, Duke Dumont, WhoMadeWho, Fatboy Slim, Joy y otras propuestas que enriquecen la mezcla final.

Cómo seguir las transmisiones desde casa

Para quienes no viajarán al desierto, el festival ofrece una vía sencilla para disfrutar de los shows. Coachella contará con transmisión oficial en su canal de YouTube, que habilita la señal de varios escenarios. Según la programación publicada en YouTube, el viernes 10 de abril estarán disponibles siete de los ocho escenarios: el principal, Sahara, Outdoor Theatre, Sonora, Gobi, Mojave y Quasar. El escenario Yuma quedará fuera de la emisión.

Las transmisiones comienzan a las 7:00 p.m., hora del Este de Estados Unidos, y permiten alternar entre propuestas en directo, una herramienta perfecta para quienes prefieren armar su propio recorrido sin importar la distancia.

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