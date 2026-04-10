Llegó el momento: Karol G está lista para Coachella 2026

El terreno del desierto vuelve a convertirse en epicentro musical y, esta vez, toda la expectativa recae sobre Karol G. La artista colombiana llega con una misión que trasciende el propio festival y es mostrar hasta dónde pueden llegar los sonidos latinos cuando tienen un espacio central en un escenario global como Coachella.

Convertirse en la primera mujer latina en liderar las jornadas de cierre del festival no es un simple logro en su carrera. La propia Karol G le contó a la revista “PlayBoy” que siente un peso especial sobre los hombros y que su presentación está pensada para algo más que entretenimiento: “Siento una responsabilidad de asegurarme de que lo que hago realmente tenga un impacto”, explicó en esa conversación.

La cantante también ha reconocido que vive la preparación con mucha intensidad emocional: “Siento que es un show para mi comunidad, para el mundo, pero también es un show muy para mí”. Sus palabras dejan ver que la presentación busca ser un espacio de identidad y también una forma de agradecerle al público que la ha acompañado en su continuo ascenso.

Su actuación del 12 de abril, a las 9:55 p.m., promete ser la más extensa del festival, con dos horas completas, en un cartel donde también figuran Sabrina Carpenter y Justin Bieber. Aun así, la colombiana será quien tenga más tiempo sobre el escenario, una decisión que abre espacio para propuestas creativas como solo ella nos tiene acostumbrados.

Invitados que podrían elevar la energía

La duración del espectáculo ha despertado especulaciones sobre posibles artistas que podrían acompañarla. Desde “Rolling Stone” señalan que Bad Bunny sería el nombre más probable, sobre todo después de su presentación en el show de medio tiempo del pasado Super Bowl, donde también llevó un mensaje de identidad latina.

Otros nombres que han sonado son el de Kali Uchis, con quien trabajó en “Labios Mordidos” en 2023, y J Balvin, compañero desde sus primeros años en shows pequeños en Medellín y con quien coincidió en su debut en Coachella en 2022.

Por ahora nada está confirmado, pero la expectativa crece porque cualquier aparición podría convertir la noche en uno de esos momentos que quedan para siempre en la memoria del festival.

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