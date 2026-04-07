Coachella 2026 con Karol G y Jack White: fecha, lineup y más

En abril, el Coachella Valley Music and Arts Festival vuelve a encender el desierto con una mezcla de momentos históricos, regresos muy esperados y una sorpresa que nadie vio venir.

Este año, el festival no sólo regresa al Empire Polo Club durante los fines de semana del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril, también escribe un capítulo trascendental para la música latina gracias al ascenso de Karol G, que se convierte en la primera mujer latina en encabezar una fecha.

La colombiana lleva meses preparando su presentación, un logro que llega en una edición marcada por la diversidad estilística y por nombres que atraen miradas desde distintas generaciones.

A su lado, otros dos headliners completan la punta de la pirámide musical, Sabrina Carpenter, una figura consolidada del pop reciente, y Justin Bieber, quien vuelve a los grandes escenarios con el impulso de su nuevo ciclo artístico.

Un lineup amplio que combina tradición y descubrimientos

Más allá de estos liderazgos, el cartel completa su esencia con propuestas diversas. Entre los nombres ya confirmados aparecen The xx, Disclosure, The Strokes, GIVĒON, Young Thug y Kaskade, entre muchos otros. La mezcla consolida el espíritu del festival, que históricamente ha unido indie, electrónica, hip-hop y pop en un mismo territorio.

La edición también suma experiencias exclusivas. Por un lado, el productor Anyma presentará el estreno mundial de su show “Æden”. Por otro, crecen las expectativas alrededor de una activación especial vinculada a Radiohead, relacionada con “Kid A Mnesia”. El festival dio un avance a través de Instagram, donde explicó que la pieza central será una película de 75 minutos construida con material creado por Thom Yorke y Stanley Donwood.

Horarios revelados y un nombre inesperado: Jack White

Cuando el festival publicó finalmente los horarios del primer fin de semana, los fanáticos encontraron una sorpresa muy particular: Jack White se sumó al programa como incorporación tardía.

No aparecerá como cabeza de cartel, sino con una actuación de 45 minutos en la carpa Mojave a media tarde del sábado, un horario atípico para alguien de su trayectoria. Su presencia recuerda a anuncios similares en 2025, cuando se sumaron Ed Sheeran y Weezer a última hora.

Los horarios también confirmaron que Sabrina Carpenter tomará el escenario principal el viernes de 9:05 p.m. a 10:35 p.m., mientras que Justin Bieber lo hará el sábado a las 11:25 p.m. con el repertorio completo de sus discos “Swag”. Karol G, por su parte, liderará la noche de clausura el domingo a las 9:55 p.m., un cierre que promete convertirse en uno de los momentos más comentados e importantes del año.

Sigue leyendo:

Thalía activa rumores: podría estar en Coachella con Karol G

Imperdible: Karol G llevará a sus fans a Coachella 2026

Karol G impulsará al talento latino en pleno Coachella