Se te acaba el tiempo: cómo presentar tus impuestos hoy mismo paso a paso sin cometer errores

A pocos días de la fecha límite para declarar impuestos en Estados Unidos, el 15 de abril, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) insiste en que los contribuyentes aún pueden presentar su declaración a tiempo si siguen los pasos correctos.

Si aún no presentas tu declaración, debes tener mucho cuidado al hacerlo en este momento del año, porque completar el proceso de forma adecuada puede evitarte multas, rechazos y retrasos en el reembolso. Estos son algunos consejos para minimizar la posibilidad de errores:

Reúne tus documentos antes de empezar

El primer paso es tener toda la información lista. “El primer paso para una declaración correcta es reunir toda la documentación necesaria”, señala la agencia.

Para ello, los contribuyentes deben contar con formularios como:

W-2 (ingresos de empleo)

1099 (trabajo independiente o ingresos adicionales)

Documentos de deducciones y créditos

Sin estos documentos, es más probable cometer errores o que omitas información clave de tu declaración.

Lee también: ¿Cuánto dinero puedes perder si no presentas tus impuestos antes del 15 de abril?

Elige cómo presentar tu declaración

Existen varias opciones para declarar impuestos en EE.UU.:

A través de IRS Free File (si calificas por ingresos)

(si calificas por ingresos) Con software autorizado

Con ayuda de un preparador profesional

El IRS ofrece “opciones gratuitas para millones de contribuyentes”, por lo que elegir la opción correcta puede simplificar el proceso.

Llena la información con cuidado

Uno de los errores más comunes ocurre al momento de ingresar tus datos. En estos casos, algún error en tus datos básicos “puede provocar rechazos inmediatos”, indica la agencia.

Antes de enviar, verifica detenidamente que estén correctos:

Nombre y número de Seguro Social

Ingresos reportados correctamente

Cálculos de deducciones y créditos

Revisar dos veces puede evitar semanas de retraso.

De hecho, la recomendación es verificar todo el documento dos veces antes de enviar.

Esto incluye:

Confirmar que todos los campos estén completos

Verificar cifras y cálculos

Asegurar que no haya omisiones

El IRS insiste que muchas declaraciones se rechazan por errores simples que pudieron corregirse antes del envío.

Firma y envía correctamente

En el caso de que optes por la declaración electrónica, la firma digital es obligatoria. Para completar el proceso, debes utilizar un PIN válido.

De lo contrario, la declaración no será procesada.

Qué hacer si no puedes terminar a tiempo

Si no logras presentar a tiempo tu declaración, existe una alternativa: El IRS permite solicitar una extensión mediante el Formulario 4868, que otorga un plazo de seis meses para presentar.

“Una extensión da más tiempo para presentar, pero no para pagar”, recuerda la agencia. Si optas por esta alternativa, debes estimar y pagar lo que debes para evitar multas.

Lo que realmente está en juego si no declaras

No presentar tu declaración a tiempo puede generar consecuencias importantes:

Multas de hasta 25% del impuesto adeudado

Intereses acumulados diariamente

Retrasos en reembolsos

Para muchas familias, esto se traduce en pérdida de dinero y presión financiera.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre cómo declarar impuestos a última hora, sin cometer errores

¿Puedo presentar mis impuestos el mismo día?

Sí, siempre que completes correctamente la información antes de la fecha límite.

¿Qué pasa si cometo un error?

El IRS puede rechazar tu declaración, pero puedes corregirla y volver a enviarla.

¿Cuánto tarda el reembolso?

Generalmente, hasta 21 días si no hay errores y declaraste electrónicamente.

¿Puedo pedir extensión para declarar el mismo día?

Sí, siempre que lo hagas antes del 15 de abril.

¿Es mejor presentar aunque no pueda pagar?

Sí, evita multas más altas por no presentar.

Conclusión

Presentar tus impuestos a tiempo aún es posible, incluso en estos días previos al límite del 15 de abril. La clave está en seguir un proceso ordenado, revisar cada dato y evitar errores comunes que puedan retrasar el trámite.

En términos prácticos, actuar de inmediato puede marcar la diferencia entre un proceso sencillo y semanas de complicaciones con el IRS.

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