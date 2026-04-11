Arsenal pierde y pone en riesgo el liderato por la Premier League

El Arsenal cayó 1-2 ante el Bournemouth este sábado en el Emirates Stadium y pone en riesgo el liderato de la Premier League cuando restan seis jornadas para el final de la temporada.

Los Gunners cayeron en casa y, aunque tienen ventaja de seis puntos, el Manchester City podría ponerse solo a tres unidades luego de tener dos partidos menos.

El City de Pep Guardiola jugará este domingo (11:30 AM) contra el Chelsea en el Stamford Bridge. Con una victoria se acercaría a seis puntos con un partido menos que el Arsenal.

Además, ambos equipos se enfrentan de forma directa la próxima fecha que podría acercar más la distancia entre ambos.

Arsenal está sufriendo el cierre de temporada

El Arsenal de Mikel Arteta se nota que no pasa por el mejor momento de la temporada en un momento apremiante en que disputan los títulos de la temporada.

La derrota en la final de la Copa de la Liga y la eliminación en la FA Cup, además de una agónica victoria contra el Sporting de Portugal, indicaban que el estado del equipo no es óptimo, algo que aprovechó el Bournemouth.

El Bournemouth comenzó ganando con un gol de Kroupi. El extremo quedó solo en el segundo poste tras un desvío en un centro y solo tuvo que empujarla bajo el arco defendido por Raya.

ALEX SCOTT WINS IT FOR BOURNEMOUTH AGAINST ARSENAL.



ANOTHER MASSIVE TWIST IN THE TITLE RACE. 🤯 pic.twitter.com/CvKbg2HOLN — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) April 11, 2026

Arsenal consiguió el empate tras un penal claro señalado por una mano. El sueco Gyokeres no falló desde los 12 pasos e igualó el marcador 1-1 a los 35 minutos.

Pero en el segundo tiempo, el Bournemouth se convirtió en protagonista del encuentro sin dejar respirar a los Gunners.

Lograron ponerse nuevamente al frente con una buena triangulación de pases para que el inglés Alex Scott anotara el 2-1 solo frente al arco que enmudeció el Emirates Stadium.

Pese a tener unos veinte minutos por delante y poner toda la artillería sobre el césped, el Arsenal fue incapaz de rascar al menos un empate.

Sigue leyendo:

FIFA rechaza petición de Irán: Jugará el Mundial 2026 en Estados Unidos

El “Pibe” Valderrama rechazó 2 millones de dólares para cortarse su icónica cabellera