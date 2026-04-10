FIFA rechaza petición de Irán: Jugará el Mundial 2026 en Estados Unidos

La incertidumbre logística y diplomática sobre la participación de Irán en el Mundial 2026 llegó a su fin. La presidenta de México Claudia Sheinbaum confirmó en conferencia de prensa que la FIFA ha rechazado la solicitud de la Federación de Futbol de Irán para trasladar sus encuentros de la fase de grupos a territorio mexicano, manteniendo el calendario original establecido en el sorteo.

La controversia escaló tras las declaraciones del presidente de los Estados Unido Donald Trump quien el pasado 12 de marzo señaló que, aunque la selección iraní era “bienvenida”, no consideraba apropiado su viaje “por su propia seguridad”.

Ante este escenario, la embajada de Irán en México y el presidente de su federación, Mehdi Taj, iniciaron gestiones ante el organismo rector del fútbol mundial para buscar refugio deportivo en sedes mexicanas.

Sin embargo, la mandataria mexicana fue tajante sobre la resolución final del organismo: “Finalmente, la FIFA decidió que no podían cambiarse los partidos de las sedes originales. Que eso generaría muchísima logística distinta y esa decisión la tomó la FIFA”, manifestó Sheinbaum, cerrando la puerta a un cambio de locación de último minuto.

El calendario oficial del Grupo G

Con la ratificación de las sedes, el combinado iraní deberá cumplir con los compromisos asignados en el Grupo G, centrando su actividad principalmente en la costa oeste de los Estados Unidos.

El calendario confirmado para Irán es el siguiente:

Rivales: Nueva Zelanda y Bélgica.

Sede principal: SoFi Stadium (Inglewood, California).

Cierre de fase de grupos: Frente a Egipto en el Lumen Field (Seattle).

A pesar de las tensiones políticas, un portavoz de la FIFA reiteró que el organismo mantiene contacto regular con las federaciones miembros y que la planificación sigue el curso anunciado el pasado 6 de diciembre de 2025. La institución subrayó que alterar las sedes a estas alturas del ciclo mundialista comprometería la compleja estructura organizativa que comparten México, Estados Unidos y Canadá.

La decisión obliga a la delegación iraní a viajar a territorio estadounidense bajo un estricto protocolo de seguridad, en lo que promete ser uno de los focos de mayor atención geopolítica durante el certamen veraniego.

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