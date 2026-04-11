Barcelona golea y saca más ventaja al Real Madrid por LaLiga

El Barcelona derrotó 4-1 al Espanyol y pone a LaLiga a punto tras sacar nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid.

El club azulgrana no tuvo problemas en el derbi catalán y aprovechó el empate del Real Madrid este viernes para ponerse más cerca del título liguero.

Tras 31 jornadas, Barça suma 79 puntos por encima de Real Madrid con 70 puntos. Aún queda un Clásico entre ambos rivales, que se disputará el próximo 10 de mayo en el Camp Nou.

Ferran Torres abrió el marcador en el minuto 9 con un cabezazo tras un pase de Lamine Yamal. En el minuto 25, se repitió la misma combinación con otro gol de Torres con un pase del extremo español.

Lamine with ANOTHER outside of the boot assist to Ferran Torres! What a finish as well 🔥 pic.twitter.com/5Dte5uM1Aq — ESPN FC (@ESPNFC) April 11, 2026

Pol Lozano hizo el 1-2 al rematar con un derechazo ajustado al palo un centro de Edu Exposito mal rechazado por la defensa azulgrana en el minuto 56.

Pero Barcelona resolvió en los minutos finales con goles de Lamine Yamal y Marcus Rashford para poner punto final y sumar los tres puntos.

Ferran Torres no quiere adelantarse con el título de Barcelona

El delantero azulgrana, que ha destacado el ambiente que se ha vivido en el Spotify Camp Nou -“hoy esto ha sido una caldera y ha sido el partido donde más hemos sentido el estadio lleno”, ha destacado- se ha mostrado cauto sobre las opciones del equipo de cantar el alirón.

De Jong with an assist to Rashford just minutes into his return from injury 🤝 pic.twitter.com/BhTAhGyjd5 — ESPN FC (@ESPNFC) April 11, 2026

“Hasta que no la ganemos, LaLiga no está sentenciada, pero si es verdad que depende de nosotros, y hay que seguir sumando de tres en tres”, ha concluido.

El Barcelona deberá buscar la remontada ante el Atlético de Madrid tras perder 2-0 en la ida en el Camp Nou.

El partido será este martes 14 de abril en el Wanda Metropolitano. Los catalanes están obligados a ganar por tres goles o más para avanzar a semifinales.

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