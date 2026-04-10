Deco califica de “irreal” el regreso de Lionel Messi al FC Barcelona

El director deportivo del FC Barcelona, Anderson Luís de Souza ‘Deco’, ha sido tajante al abordar los constantes rumores que vinculan a Lionel Messi con un posible retorno a la entidad azulgrana. En una entrevista concedida al portal Ge, el directivo calificó de “irreal” dicho escenario, asegurando que no ha existido contacto formal entre las partes para concretar una vuelta al Camp Nou.

Deco enfatizó que, desde que asumió su cargo en el área deportiva, no ha recibido comunicación alguna por parte del actual delantero del Inter Miami ni de sus representantes. “Ese escenario de regreso, en realidad, al menos desde que yo estoy allí, nunca se ha puesto sobre la mesa. Ni Messi ni nadie de su entorno ha llamado para decir: ‘Mira, quiero volver'”, afirmó el excentrocampista.

El directivo recordó que Messi simplemente expresó en redes sociales su deseo de volver al club en algún momento, pero sin especificar roles o fechas. Para Deco, alimentar esta narrativa sin bases concretas es “un poco absurdo”, especialmente tratándose de un jugador de la magnitud de Leo, de quien subrayó que “está feliz” tras su decisión de jugar en la MLS.

Más allá del tema Messi, Deco analizó la estabilidad institucional tras la reciente reelección de Joan Laporta. El director deportivo señaló que los próximos cinco años de mandato serán fundamentales para “consolidar el proyecto” y mantener la competitividad ante rivales con mayor capacidad de gasto.

“Hemos conseguido reconstruir un equipo para poder luchar para ser campeón contra un Real Madrid fuerte, un Atlético de Madrid fuerte y contra clubes de Europa”, explicó.

Respecto a su propio futuro en la dirección deportiva, Deco fue cauto y no garantizó su permanencia hasta el final del nuevo mandato presidencial. “No sé si me quedaré los cinco años, porque necesito trabajar bien cada año para que las cosas continúen”, advirtió, dejando claro que su continuidad está supeditada al cumplimiento de los objetivos anuales y al rendimiento del equipo en la élite europea.

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