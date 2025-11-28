Gregorio Pernía anuncia el regreso de Sin senos sí hay paraíso

Gregorio Pernía, actor colombiano, anunció el regreso de la exitosa telenovela Sin senos sí hay paraíso, de la que formó parte con el personaje del Titi.

En una entrevista con el programa Hoy Día, de la cadena Telemundo, dijo que las grabaciones comenzarán en enero del 2026, un proyecto que le emociona enormemente, pues volverá una producción que marcó su carrera y el de muchos colegas de su país.

“Ayer llegaron 13 capítulos de Sin senos sí hay paraíso. Empezamos a grabar el 7 de enero, si Dios quiere”, comentó.

En la conversación con los conductores del show matutino dijo que por ahora no tiene mayor información sobre la trama, pero siente que será una historia que atrapará a los televidentes. “No sé nada de la historia, me toca leerlos”, comentó.

El famoso luego de esto le dijo a Pancho Uresti que pegaría muy bien con la nueva serie, pues tiene mucha personalidad para esta producción.

Luego de esto, bromeó con que al único que no se llevaría es a Clovis Nienow, pues cree que enamoraría a muchas mujeres del elenco. “Es un roba corazones”, afirmó.

Sin senos sí hay paraíso (también conocida como Sin tetas sí hay paraíso en Colombia) es la secuela de la exitosa telenovela Sin senos no hay paraíso y se enfoca en la vida de una nueva generación de personajes.

En la página web de Telemundo recuerdan que la novela “comienza cuando Hilda Santana (Catherine Siachoque), que está embarazada, recibe la noticia de la muerte de su hija Catalina Santana (Carmen Villalobos), enviándola a un parto prematuro con su segunda hija, Catalina Marín (Carolina Gaitán). Cuando nace Catalina (Carolina Gaitán), su padre Albeiro Marín (Fabián Ríos) y la madre Hilda Santana temen que comparta el destino de su difunta hermana mayor, ya que muchas de las jóvenes de su vecindario históricamente se han involucrado con la prostitución y el crimen organizado”.

