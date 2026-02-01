Carmen Villalobos reacciona a los mensajes que le dejan por haber terminado con Frederick Oldenburg

Carmen Villalobos, actriz colombiana, subió un video en su cuenta en Instagram en el que habló de los comentarios que ha dejado el fin de su relación con Frederick Oldenburg.

La noticia fue confirmada hace unos días por la también presentadora de TV, quien apareció en un video en el que se decía que ahora es soltera.

Todo esto generó cientos de reacciones en las redes sociales. Algunos para apoyarla en estos momentos y otros para señalarla.

“¿De dónde inventan?”: Carmen Villalobos tras su ruptura

Ante los insistentes mensajes, la conductora de Top Chef VIP subió unas historias en su cuenta en Instagram en las que hablaba de cómo está enfocada en su trabajo, pero aún así tuvo que parar un momento para responder a quienes la han criticado.

“Mi gente linda, ¿cómo están? Yo grabando muchísimo, por eso casi no he pasado por aquí a saludarlos. Ya aquí en Bogotá ya está de nochecita, ha estado lloviendo muchísimo, hay muchísimo frío también. Me viene aquí al camerino a cambiarme para la siguiente escena y dije saludemos por aquí”, comentó al inicio del video.

Luego de esto, señaló: “Y tengo que decirles que, o sea, uno entra aquí a las redes sociales y uno lee cada comentario de verdad que uno dice ay Dios mío pero la gente de dónde saca, de dónde inventa, Dios mío, mejor dicho, lo saben todo, son los psicólogos, opinan…”.

Con esto, dejó ver que no se siente a gusto con algunas cosas que han dicho luego de terminar con el presentador de Exatlón y que espera que el público respete la decisión que tomaron.

Jessica Carrillo, amiga de Carmen Villalobos, dijo esta semana que la colombiana está llevando este proceso de buena manera. “Ella me dijo que está bien dentro de lo que cabe, pero que obviamente estos meses han sido muy difíciles, pues es la persona que ama y con quien ha compartido 3 años de su vida”, afirmó en el show de Telemundo Al Rojo Vivo.

