Cómo hacer albóndigas fáciles y deliciosas con trucos de cocina rápida

Las albóndigas son un clásico de la cocina. Sin embargo, pueden ser una preparación laboriosa, sobre todo si las hacemos desde cero en casa. Por suerte, hay algunos trucos que pueden facilitarnos la vida y convertirlas en un plato sencillo y rápido para resolver una cena o almuerzo cuando el tiempo no sobra.

Esta es una receta inspirada en el canal de Beatriz Cocina, que simplifica la preparación con trucos sencillos, como comprar las albóndigas ya listas y combinarlas con una mezcla de hortalizas en conserva. El secreto del éxito está en enharinarlas antes de freírlas para un resultado óptimo.

Ingredientes

Para esta receta solo necesitas estos tres pilares (y un toque de harina que siempre tenemos en casa):

Albóndigas de cerdo: 24 unidades (aprox. 840 g), ya elaboradas.

24 unidades (aprox. 840 g), ya elaboradas. Tomate frito: 1 lata o brick de 400 g.

1 lata o brick de 400 g. Macedonia de verduras: 1 lata de 400 g (mezcla de papas, zanahorias y guisantes).

1 lata de 400 g (mezcla de papas, zanahorias y guisantes). Extra: Harina de trigo (para rebozar) y aceite de oliva para freír.

Paso a paso: albóndigas en tiempo récord

El primer paso para garantizar el éxito de este plato es la textura. Para lograrlo, debes enharinar las albóndigas pasando cada una por una capa muy fina de harina de trigo; este pequeño truco profesional hará que queden mucho más jugosas por dentro.

Mientras haces esto, pon a calentar una sartén amplia con aceite de oliva a fuego medio-alto (un nivel 7 u 8 si tu cocina llega al 9). Paralelamente, aprovecha para abrir la lata de verduras, enjuágalas bajo el agua y escúrrelas muy bien.

Una vez que el aceite esté listo, fríe las albóndigas en tandas, de acuerdo al tamaño de la sartén. La idea es que no baje la temperatura del aceite. Debes voltearlas con cuidado hasta que estén bien doradas por ambas caras. Al sacarlas, utiliza una espumadera y déjalas reposar sobre papel absorbente para eliminar cualquier exceso de grasa.

El paso final es crucial: retira el aceite sobrante de la sartén y límpiala un poco. Regresa las albóndigas a la sartén, incorpora la mezcla de verduras bien escurrida y añade el tomate frito. Como el tomate ya viene cocinado, solo necesitas mantener el fuego muy suave y remover con delicadeza durante unos minutos hasta que todo esté bien impregnado y caliente. ¡Sirve y disfruta!

Sigue leyendo: