Guía gourmet de Pascua: zanahorias al horno con pesto de espinacas en dos pasos

En el mundo de la gastronomía actual, la estética natural es tendencia. Utilizar zanahorias multicolores (moradas, blancas y amarillas) no solo hace que tu plato parezca de restaurante de lujo, sino que amplía el espectro de fitonutrientes y antioxidantes que consumes.

Existe el mito de que cocinar las verduras les quita sus propiedades; sin embargo, en el caso de la zanahoria, el calor ayuda a liberar el betacaroteno, permitiendo que tu cuerpo lo absorba mejor. Ciencia y sabor en cada bocado

La receta estrella: zanahorias asadas con pesto de espinacas

La zanahoria es uno de los vegetales con más vitamina A, de gran beneficio para el cuidado de la piel. Crédito: Foto de Jonathan Pielmayer | Unsplash

Esta receta es original de Katie Workman, autora de dos libros de cocina y colaboradora gastronómica de AP.

Para que tus zanahorias de Pascua destaquen, Workman comparte dos secretos: el corte longitudinal para maximizar la caramelización y un pesto fresco de espinacas y perejil que aporta un contraste vibrante.

Ingredientes

1 libra de zanahorias (preferiblemente multicolores), peladas.

de zanahorias (preferiblemente multicolores), peladas. 2 cucharadas de aceite de oliva, sal kosher y pimienta negra.

de aceite de oliva, sal kosher y pimienta negra. Para el pesto: 2 dientes de ajo, 1/2 taza de cebollín, 1 1/2 tazas de espinacas baby, 1/2 taza de perejil, 1/2 taza de aceite de oliva VE y 1/3 taza de queso parmesano.

Preparación paso a paso

El asado perfecto: Precalienta el horno a 200°C (400°F). Corta las zanahorias por la mitad a lo largo, mézclalas con el aceite, sal y pimienta en una bandeja y hornéalas por 25 minutos. Deben quedar tiernas y doradas, pero con cuerpo. El pesto express: Procesa el ajo, las cebolletas, las espinacas y el perejil. Añade el aceite de oliva gradualmente y, finalmente, incorpora el queso parmesano a mano para mantener una textura artesanal.

Sigue leyendo: