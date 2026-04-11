Mets suben al veterano cerrador Craig Kimbrel para reforzar su bullpen

El experimentado lanzador Craig Kimbrel sería la posible solución para reforzar el bullpen de los New York Mets.

Kimbrel, de 37 años, llegó a los campamentos como uno de los favoritos para hacer el equipo grande con los Mets, pero problemas de velocidad y episodios de descontrol finalmente lo dejaron fuera del roster. Aunque podría haberse salido de su contrato, Kimbrel eligió quedarse en Port St. Lucie para seguir lanzando. Hizo su debut el martes con Clase-A St. Lucie, alcanzando las 94.2 millas por hora, un poco más de velocidad de lo que mostró durante la primavera.

Kimbrel ocupa el quinto lugar de todos los tiempos en la lista de juegos salvados de Grandes Ligas con 440, sólo detrás del panameño Mariano Rivera, Trevor Hoffman, Kenley Jansen y Lee Smith. Pero ha tenido un camino más difícil en temporadas recientes, registrando efectividad de 4.76 en los últimos dos años mientras entraba y salía de MLB.

We have made the following roster moves. pic.twitter.com/n0wZzH2sDL — New York Mets (@Mets) April 11, 2026

Kimbrel emocionado por la oportunidad

“Estoy emocionado”, dijo Kimbrel. “Es una gran oportunidad venir aquí, intentar ayudar a estos chicos y lanzar entradas sin permitir carreras. Estoy feliz de tener esta oportunidad y ver qué puedo hacer con ella”.

Y comentó: “Siento una descarga de adrenalina cada vez que tengo la oportunidad de lanzar en un partido de las Grandes Ligas”. “Alguien me dijo hace mucho tiempo que, en cuanto eso desaparezca, será hora de volver a casa”.

En las últimas siete temporadas, pasó por siete equipos de las Grandes Ligas. La temporada pasada, Kimbrel lanzó en 42 juegos de ligas menores para las organizaciones de los Braves, los Texas Rangers y los Houston Astros, y solo tuvo 14 apariciones en las Grandes Ligas, 13 con Houston y una con Atlanta.

En un movimiento correspondiente, los Mets designaron al lanzador zurdo Richard Lovelady para asignación.

Lovelady, de 30 años, tiene un récord de 1-1 con una efectividad de 3.68 en seis apariciones como relevista esta temporada con los Mets.

Tiene un récord de 6-14 con una efectividad de 5.25 en 124 apariciones como relevista en su carrera con los Kansas City Royals, los entonces Oakland Athletics, los Chicago Cubs, los Tampa Bay Rays, los Toronto Blue Jays y los Mets.

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