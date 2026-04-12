Candidato demócrata en Nueva York pide abolir ICE mientras su esposa gana millones de contratistas de la agencia: reporte

El asambleísta demócrata Micah Lasher, quien busca un escaño en el Congreso para sustituir a Jerry Nadler por Manhattan, ha pedido durante su campaña la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, mientras su esposa mantiene vínculos financieros con empresas que contratan con esa agencia, según publicó The New York Post.

Lasher, de 44 años, ha hecho del rechazo a ICE uno de los ejes de su discurso político y ha pedido su eliminación, calificando a la agencia como “irreparable”. Además, ha participado en protestas contra compañías como Amazon y Home Depot, a las que acusa de beneficiarse de las políticas migratorias federales.

En el marco de la contienda interna demócrata, también ha cuestionado a uno de sus rivales, el asambleísta Alex Bores, por su pasado laboral en Palantir Technologies, una firma que ha tenido contratos con ICE.

Su esposa ha más de $578,000 dólares

Sin embargo, la campaña de Lasher se ha visto envuelta en cuestionamientos tras revelarse que su esposa Elizabeth Mann ha recibido compensaciones millonarias de empresas vinculadas a contratos con esa misma agencia federal.

De acuerdo con reportes corporativos citados por el medio, Mann presuntamente ha ganado más de $578,000 dólares desde agosto de 2024 como miembro del consejo de administración de Motorola Solutions, empresa que en ese período obtuvo más de $21 millones de dólares en contratos con ICE para servicios de vigilancia y comunicaciones, de acuerdo con el diario.

Además, desde 2022, Mann se desempeña como directora financiera de Verisk Analytics, una compañía que, según los informes, ha proporcionado acceso a bases de datos utilizadas por ICE en la localización de personas sujetas a procesos de deportación.

Por este cargo, habría percibido cerca de $17 millones de dólares entre salario, acciones y otros beneficios.

Un estratega citado por The New York Post cuestionó la coherencia del candidato, mientras que otro lo calificó de “hipócrita”.

Lasher, en respuesta, defendió a su esposa y aseguró que ella ha construido una carrera “con integridad” y afirmó que continuará impulsando su agenda contra ICE tanto a nivel estatal como federal.

La contienda por el distrito congresional 12 de Nueva York, que abarca zonas como Midtown y el Upper East Side, reúne a varios aspirantes, entre ellos figuras como Jack Schlossberg, nieto del expresidente John F. Kennedy, y el abogado George Conway.

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