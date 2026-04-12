Hombre compra boleto de lotería por primera vez en su vida y gana $50,000

Lo que comenzó como una simple curiosidad terminó en una sorpresa inesperada para un hombre de Maryland, quien decidió comprar su primer boleto de lotería y terminó llevándose un premio de $50,000.

El residente de Catonsville, que se describía a sí mismo como escéptico de este tipo de juegos, contó a funcionarios de la lotería estatal que cambió de opinión tras presenciar cómo otro cliente cobraba un premio de $400 en una estación Liberty Shell en Milford Mill.

Según relató, el ganador de ese premio incluso le dio $5, dinero que decidió usar para comprar un boleto para su esposa, quien sí acostumbra participar en la lotería. Con ese monto, eligió un boleto raspable del juego ‘Mosaic Money’.

Más tarde, ya en casa y después de la cena, la pareja decidió raspar el boleto juntos, sin imaginar que descubrirían un premio de $50,000.

El hombre calificó la experiencia como una bendición milagrosa y aseguró que no tiene planes de volver a comprar boletos en el futuro.

De acuerdo con la pareja, el dinero será utilizado como enganche para la compra de una nueva vivienda, marcando así un cambio importante en su vida gracias a lo que consideran un golpe de suerte inesperado.

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