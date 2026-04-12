Ilia Topuria antes de su defensa en la Casa Blanca: “No tengo duda de mi victoria”

El vigente campeón del peso ligero de la UFC Ilia Topuria reafirmó su absoluta convicción de cara a su próxima defensa de título. El luchador hispanogeorgiano se enfrentará a Justin Gaethje el próximo 14 de junio en un escenario inédito: la Casa Blanca.

Durante sus declaraciones más recientes, “El Matador” aseguró estar en condiciones óptimas para retener el cinturón y representar a la afición española en la élite de las artes marciales mixtas (MMA).

“Estamos listos y preparados. No tengo ninguna duda de mi victoria y viajo para conseguirla. Espero hacer sentir orgullosa a toda la afición española”, manifestó el luchador, quien se ha convertido en el principal estandarte de la disciplina en el país.

Estas declaraciones se produjeron en el marco del WOW 29, el evento de MMA celebrado en el Roig Arena de Valencia, España. La competición, impulsada conjuntamente por Topuria y el astro portugués Cristiano Ronaldo, logró congregar a más de 14,000 espectadores, estableciendo un récord de asistencia para el deporte en la región.

Para el campeón de la UFC, el éxito del evento tuvo un cariz emocional, recordando sus inicios en la capital del Turia: “Hice mi debut en Valencia y romper el récord de máxima audiencia aquí es algo que me ha llegado al corazón. Ver el crecimiento de este deporte y lo involucrado del público de la Comunitat Valenciana solo me llena de orgullo”, añadió.

Con la resaca de un evento histórico en Valencia, el foco de Ilia Topuria se traslada ahora por completo a los Estados Unidos, donde buscará consolidar su reinado en una de las divisiones más competitivas de la UFC.

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