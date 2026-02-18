Streamer recibió par de bofetadas de ex UFC Tiki Ghosn y fisicoculturista Larry Wheels en menos de 48 horas

Lo que parecía un contenido más para sus streams terminó convirtiéndose en un escándalo para el creador de contenido DeenTheGreat, quien en apenas 48 horas recibió dos polémicas bofetadas de parte del ex peleador de UFC Tiki Ghosn y el influencer y fisicoculturista Larry Wheels.

El primer incidente ocurrió el lunes por la noche, a las afueras de un restaurante, tras una larga sesión en vivo junto al powerlifter Larry Wheels. En el grupo también se encontraban la esposa de Wheels y el ex campeón de la UFC Quinton ‘Rampage’ Jackson. El ambiente era distendido hasta que Deen se acercó a la esposa de Wheels para preguntarle si podía abrazarla.

Rampage intervino de inmediato para evitar que la situación escalara: “No, no, en serio. No faltes al respeto al rey así. Ella está casada”. A partir de allí, el tono pasó de la broma a la incomodidad. Los videos muestran la tensión creciente entre los presentes hasta que Wheels terminó abofeteando a Deen.

La segunda pelea llegó al día siguiente. Durante otra transmisión en vivo, en una fiesta organizada por Rampage, Deen volvió a discutir, esta vez con el ex peleador de MMA Tiki Ghosn, señalado como mánager del propio Jackson. En el video se observa a Deen (aparentemente bajo los efectos del alcohol) elevando el tono hasta que Ghosn le propinó un codazo en el rostro.

El golpe, transmitido en directo, también se volvió viral y alimentó las críticas hacia el streamer. La seguidilla de altercados ha puesto en duda su comportamiento en colaboraciones públicas, ya que en ambos episodios la tensión surgió por comentarios que otros interpretaron como fuera de lugar.

