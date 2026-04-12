Mujer de Texas confesó haber asesinado a su madre y a su padrastro

Autoridades en Texas arrestaron a una mujer por el asesinato de su madre y su padrastro, cuyos cuerpos fueron arrojados por unbarranco, un hecho en el que un presunto cómplice también fue puesto tras las rejas.

La sospechosa, identificada como Cassandra Lange, de 29 años, fue capturada junto con Joby Williams, de 30 años, ambos bajo cargos de asesinato capital. La detención se produjo tras el hallazgo de los cuerpos de Cherry Rehbein, de 54 años, y Stephen Rehbein, de 58, quienes habían sido reportados como desaparecidos al no presentarse a sus labores habituales.

La investigación inició el pasado 8 de abril a la 1:00 p.m., cuando oficiales de la Oficina del Sheriff del Condado de Medina acudieron al domicilio de las víctimas en Mico, Texas, para verificar su bienestar. En el lugar, los agentes detectaron señales de violencia y evidencias adicionales que confirmaron la comisión de un delito, informó New York Post.

Tecnología fue clave para hallar a las víctimas

El avance del caso fue posible gracias a la tecnología de rastreo vehicular, que permitió localizar uno de los automóviles de Stephen Rehbein circulando por la ciudad de Corpus Christi. Al interceptar el vehículo, la policía identificó a Lange y Williams en compañía de dos menores de edad, de seis años y un mes de nacido respectivamente.

Tras la interceptación del vehículo, investigadores y un Ranger de Texas se trasladaron para interrogar a los sospechosos. Según los informes oficiales de la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa (MCSO), la mujer admitió su participación en los hechos.

“Durante el interrogatorio, Lange confesó que ella y Williams habían asesinado a su madre y a su padrastro y se habían deshecho de sus cuerpos en un barranco”, informaron las autoridades.

A partir de esta declaración, se desplegó un operativo de búsqueda en las inmediaciones del lago Medina. Pese a las dificultades por la falta de luz natural, los equipos de rescate localizaron dos bolsas de basura de gran tamaño en una zona remota y de difícil visibilidad. Los restos fueron trasladados al médico forense para realizar las autopsias correspondientes.

Lange y Williams permanecen bajo custodia policial con una fianza fijada en $1 millón de dólares para cada uno. Por su parte, los dos niños que viajaban con la pareja han quedado bajo el resguardo de los Servicios de Protección Infantil y se espera que sean entregados al cuidado de otros familiares.

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