Hispano tomó cerveza viendo a 4 víctimas morir en incendió que él provocó: acusación en Queens, Nueva York

Román Amatitla inició el fuego al azar para desahogar su ira por haber sido despedido y posteriormente se sentó en la acera y bebió cerveza robada mientras observaba a las aterrorizadas víctimas saltar por las ventanas, causando la muerte de tres adultos y una bebé en un edificio ilegal en Queens (NYC), según los fiscales.

El sospechoso de 37 años no tiene ninguna relación con el edificio afectado y carecía de antecedentes penales. Fue arrestado el miércoles 8 de abril en su domicilio en Queens -ubicado a varias millas de distancia de la tragedia- tras una investigación conjunta en la que participaron agentes de policía y peritos de incendios. Fue imputado con múltiples cargos por homicidio, agresión, fuego provocado y hurto menor. La tragedia sucedió al mediodía del 16 de marzo en un edificio de uso mixto situado en 44-49 College Point Blvd, entre las avenidas Avery y Pople, en Flushing. Diez días después el caso fue declarado homicidio.

En un comunicado, la fiscal de Queens, Melinda Katz, calificó el mortal incendio provocado como “un acto de asesinato masivo” y “uno de los crímenes más graves que este distrito ha presenciado en mucho tiempo”.

Amatitla estaba furioso por haber perdido su empleo en la industria alimentaria ese mismo día cuando deambuló hasta entrar en el edificio, con el cual no se le conoce vínculo alguno. Prendió fuego a un trozo de papel y lo arrojó sobre un montón de basura situado encima de un cubo, junto a la base de la escalera principal. “Él declaró que necesitaba desahogar su ira con alguien o con algo”, afirmó Gabriel Reale, fiscal adjunto de distrito de Queens, durante la lectura de cargos el jueves.

Tras supuestamente iniciar el fuego, observó cómo se propagaba; luego salió al exterior y miró mientras los residentes huían apresuradamente. Se sentó en la acera bebiendo cerveza, mientras el infierno ardía con furia y las víctimas luchaban por salvar sus vidas, según los fiscales.

Incluso observó cómo la madre de Sihan Yang -la bebé de 3 años- gritaba de angustia tras ser informada de que su hija había fallecido en el incendio, añadió Reale. Además perecieron en el lugar por inhalación de humo Chengri Cui (49) y Chie Shin Ming (61). Luego Hong Zhao (64) murió en el hospital a consecuencia de un traumatismo contuso sufrido al saltar desde la estructura intentando salvar su vida.

Las autoridades estiman que en el momento del incendio residían en el edificio más de una docena de ocupantes ilegales, destacó Daily News. Según los fiscales, se vio a Amatitla entrar y salir en repetidas ocasiones antes de iniciar el incendio, llegando incluso a orinar frente a la fachada.

Actualmente, la puerta principal exhibe una orden de desalojo, y los daños materiales siguen siendo evidentes, describió ABC News. El edificio contaba con un historial de quejas relacionadas con subdivisiones y conversiones ilegales de espacios, así como con la ocupación ilegal de la propiedad. Los apartamentos del interior se encontraban abarrotados de objetos.

Detectives de NYPD, inspectores del Departamento de Edificios (DOB) y los bomberos de FDNY iniciaron la investigación revisando la cantidad de citaciones que sumaba el inmueble por actividades de juego ilegal, además del historial de denuncias por conversiones ilegales que se remontaban a 1998.

Los vecinos relatan que la situación del edificio comenzó a deteriorarse hace dos años, tras el fallecimiento de su propietario original. Señalaron que, entre otros problemas, habían denunciado la introducción de máquinas tragamonedas en el interior y que había ocupantes ilegales robando electricidad.

Según los registros municipales, el 2do y el 3er piso del edificio se encontraban clausurados, ya que pesaba sobre ellos una orden de desalojo. En 2023 los inspectores descubrieron una instalación ilegal de juegos de azar en el 1er piso y emitieron una multa de $25,000 dólares. La Policía de Nueva York realizó una detención por ese incidente, indicó NBC News.

Según los investigadores del DOB, en ese lugar nunca debió haber habido personas residiendo en los pisos superiores. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Para denunciar un caso de vivienda insegura o hacer alguna consulta sobre ese tema puede llamar a 311 o visitar esta páginas de la Alcaldía de Nueva York y la Defensoría Pública de NYC.

Incendios provocados

El mes pasado Narinder Singh y su hijo Jawahar Singh, dueños de una imprenta en Queens (NYC), fueron acusados de haber quemado su negocio tras ser desalojados por su casero, según la fiscalía federal. También en marzo Aljo Mrkulic fue sentenciado por asesinar a su novio Christopher Rodríguez, apuñalándolo más de 120 veces y luego quemar su cuerpo, creando un incendio que dejó a cientos de vecinos sin hogar en East Harlem (NYC).

En diciembre William Ahle, hombre de 70 años que dijo a las autoridades que había corrido a salvar a su vecina de un incendio, fue acusado de haberlo provocado en Fanwood, Nueva Jersey. En junio de 2025 un incendio que arrasó un edificio de apartamentos en Brooklyn fue provocado por un ocupante furioso que afirmó que otro inquilino ilegal le había robado dinero, según NYPD.

En abril de 2025 Harry Torres fue arrestado y luego confesó haber iniciado un fuego que dañó tres viviendas en Staten Island (NYC) y amenazó la vida de una vecina anciana. En diciembre de 2023 un casero fue acusado de intento de homicidio e incendio provocado por supuestamente prender fuego a su propiedad de alquiler en Brooklyn (NYC) mientras una familia de ocho inquilinos, seis de ellos niños, estaban adentro.