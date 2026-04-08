Agentes de ICE dejan en estado crítico a hispano tras tiroteo en California

Un hombre fue internado de urgencia en estado crítico el martes luego de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) abrieran fuego en medio de un control de tránsito vehicular selectivo en Patterson, California, de acuerdo con las autoridades federales y locales.

Los oficiales federales trataban de arrestar a Carlos Iván Mendoza Hernández cuando tuvo lugar el tiroteo, declaró el director interino de ICE, Todd Lyons.

En el comunicado, Lyons describió a Mendoza Hernández como un inmigrante irregular. Además, afirmó que el hispano era integrante de una pandilla y que estaba siendo buscado en El Salvador para ser interrogado por su supuesta vinculación con una investigación por asesinato, pero no ofreció evidencias que respaldaran la mencionada acusación.

El director interino de ICE expresó que Mendoza Hernández “utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un agente”, lo que causó que los agentes dispararan “tiros defensivos para protegerse a sí mismos, a sus compañeros y al público”.

Asimismo, tampoco especificó si el hombre había sido alcanzado por las balas ni dio información sobre su estado de salud.

“El FBI está en el lugar”, indicó Lyons. “Esta es una situación en desarrollo y mantendremos al público informado cuando tengamos más información”.

Un vocero de la Oficina del Sheriff del Condado de Stanislaus señaló que la persona trasladada al hospital había recibido un impacto de bala y estaba en estado crítico, pero estable.

La oficina del sheriff publicó en Facebook que estaba prestando asistencia después de un tiroteo en el que estuvo implicado el ICE, incluyendo el cierre de carreteras para las pesquisas. Además, aclaró que ningún agente de la ley local participó en el tiroteo, informó Washington Post.

KCRA publicó en YouTube un video sobre el hecho.

De acuerdo con el medio local, las imágenes fueron captadas por la cámara del salpicadero de un automóvil que pasaba por la zona. En el video se observa un sedán negro detenido a un lado de la carretera, encajado entre varios vehículos con las luces intermitentes de la policía encendidas.

Un agente parece estar tratando de abrir la puerta del vehículo o alcanzar la ventanilla, mientras otro se pone detrás de él, del lado del conductor, y un tercero, del lado del pasajero. El sedán gira bruscamente hacia atrás, rozando apenas la patrulla que estaba detrás y casi arrancando la puerta del pasajero.

Dos de los oficiales, ahora frente al sedán, desenfundan sus armas. El automóvil avanza bruscamente y un agente se apresura a esquivarlo. El sedán gira de repente a la izquierda, salta la mediana y se mete en el carril contrario antes de desaparecer.

El medio californiano aseguró que las imágenes carecen de audio, y que es incierto cuándo dispararon los agentes y cuántos balazos efectuaron.

El hecho en cuestión se produce tras meses de un ascendente escrutinio sobre las tácticas de los agentes de ICE y otros funcionarios federales de inmigración. Esto incluye dos tiroteos fatales en los que fueron asesinados Renee Good y Alex Pretti, ambos ciudadanos estadounidenses, en el mes de enero en Minneapolis.

En más de una docena de tiroteos protagonizados por el ICE desde el verano pasado, la administración del presidente Donald Trump acusó a las víctimas de ser los agresores, afirmando falsamente que muchos usaron sus vehículos para intentar herir a los agentes federales.

No obstante, en diferentes momentos, las grabaciones de video y otras pruebas han contradicho la versión del gobierno republicano. En algunos casos, los fiscales federales han tenido que retirar los cargos contra los heridos de bala o un juez los ha desestimado.

Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, quien asumió el cargo recientemente después de que Trump despidiera a Kristi Noem, declaró en sus audiencias de confirmación que intentaría restaurar la confianza pública en la aplicación de la ley federal de inmigración.

“Mi objetivo en seis meses es que no seamos noticia principal todos los días”, dijo Mullin.

Sigue leyendo:

• Liberan a esposa de militar estadounidense detenida por ICE: “Quiero vivir con dignidad en el país que considero mi hogar”

• Informe revela estrategia para presionar a migrantes no blancos a salir de EE.UU.

• Nuevo video desmiente la versión de ICE sobre el tiroteo en Minneapolis