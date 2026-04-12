Rickey Thenarse, exjugador de Seattle Seahawks, operado tras ser baleado en Los Ángeles

El exjugador de Seattle Seahawks, Rickey Thenarse, tuvo que ser operado de emergencia en un hospital de Los Ángeles luego de ser baleado en el estómago el pasado jueves.

De acuerdo con la cadena TMZ Sports, Thenarse estaba involucrado en un triángulo amoroso con su novia y el padre del bebé de ella. El reporte indica que dos personas huyeron del lugar del tiroteo en una camioneta SUV negra de gran tamaño.

Former Seahawks S Rickey Thenarse Shot In L.A. After Dispute | Click to read more 👇 https://t.co/KjGNCqDOxr pic.twitter.com/rlKWVUdiB9 — TMZ Sports (@TMZ_Sports) April 9, 2026

Se desconoce el motivo por el cual el exjugador recibió el disparo. El hecho se encuentra bajo investigación de la Policía de Los Ángeles y no ha habido arrestos.

“Thenarse recibió un disparo en el estómago, pero se espera que se recupere tras ser trasladado de urgencia al hospital para una cirugía (…) según fuentes, hubo un altercado entre Rickey, su novia y el padre del hijo de esta”, informó el reportero de TMZ, Michael J. Babcock.

Rickey Thenarse se desempeñó como ‘Safety’. Empezó su etapa universitaria en Nebraska de 2006 a 2010 con los Cornhuskers. Ganó el premio MVP del equipo en 2006 y 2007.

Participó en 51 partidos durante su carrera universitaria. En 2009 sufrió una lesión de rodilla que lo dejó fuera casi toda la temporada.

Regresó en 2010, jugando 10 partidos y siendo titular en cinco. Ganó el Tom Novak Award, premio otorgado al jugador que supera adversidades.

No fue seleccionado en el NFL Draft 2011, pero firmó como agente libre no drafteado con los Seattle Seahawks.

Participó en tres partidos de pretemporada, registrando una tacleada. Fue liberado en los cortes finales de agosto, sin llegar a jugar un partido oficial de NFL.



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