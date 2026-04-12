Viktor Orbán, aliado de Trump, sufre derrota electoral en Hungría tras 16 años en el poder

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, reconoció este domingo su derrota electoral, poniendo fin a 16 años en el poder y marcando un revés para un aliado político del presidente estadounidense Donald Trump y uno de los principales referentes de la derecha nacionalista en Europa.

Los resultados parciales oficiales muestran una ventaja clara del partido opositor Tisza, liderado por Peter Magyar, que superaba el 52% de los votos frente al 38% del oficialista Fidesz, con el 60% del escrutinio completado.

Orbán, quien gobernaba Hungría desde 2010, calificó el resultado como “doloroso” y felicitó a su rival. “También serviremos a la nación húngara desde la oposición”, dijo ante sus seguidores en Budapest.

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